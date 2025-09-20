Panorama crítico para Milei en varios frentes y qué debería suceder para diluir la grieta

Hubo además una tercera cuestión presente en el tobogán de la semana que fue el tiro en el pie que se está pegando Javier Milei en el caso de los audios al ponerse a hablar del tema (“fueron hechos con IA”), lo que sonó más a excusa preelaborada que a otra cosa. Es entendible, ya que en medio de la acusación está nada menos que su hermana, quien tampoco accede a que salten los fusibles que deberían protegerla y eso lo ha entrampado al Presidente con el argumento de que si los echa, sobre todo a “Lule” Menem, los culpabiliza. Todo se hizo más grave aún porque del otro lado, un periodista que tiene notoriedad en Latinoamérica por sus posturas de derecha, Fernando Cerimedo declaró en la Justicia que Diego Spagnuolo, el funcionario desplazado del área de Discapacidad, le dijo a él que sobre el destino de las coimas “Milei lo sabía”.