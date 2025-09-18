El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de ATN y la oposición celebró una dura derrota para el Gobierno

No tiene paz La Libertad Avanza en el Congreso. Este jueves, un día después de que la Cámara baja le rechazara dos vetos presidenciales, la historia se repitió en el Senado: por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la oposición en la Cámara alta ratificó la Ley 27.794 sobre Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias.