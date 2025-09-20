Secciones
Política

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

La ex presidenta expresó su preocupación por la venta de reservas del Banco Central y la continua solicitud de préstamos internacionales.

EN EL BALCÓN. Cristina Fernández de Kirchner saluda a militantes desde el departamento del barrio porteño de Constitución, donde está detenida. EN EL BALCÓN. Cristina Fernández de Kirchner saluda a militantes desde el departamento del barrio porteño de Constitución, donde está detenida.
Hace 2 Hs

A 100 días de su detención domiciliaria, la ex presidenta Cristina Kirchner lanzó fuertes críticas contra la política económica del gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Cristina Kirchner cuestionó la gestión económica actual, comparándola con la de la administración de Mauricio Macri. “¡Qué olor a default!", afirmó.

Cristina Kirchner expresó su preocupación por la venta de reservas del Banco Central y la continua solicitud de préstamos internacionales, al afirmar que esto podría conducir a un default. En su mensaje, señaló que el Gobierno gastó más de mil millones de dólares en solo dos días, sugiriendo que estas acciones favorecen el "carry trade" en lugar de proteger el valor del peso argentino.

“¡Che Milei", y agregó: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días (...) Córtenla con el verso ese de ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’, que acá la única banda es la “banda del carry trade” del ‘Toto’ Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con (Mauricio) Macri”, remarcó.

"Una explosión económica"

La ex vicepresidenta también acusó al gobierno actual de financiar la fuga de capitales con fondos provenientes de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Advirtió sobre el riesgo de solicitar un nuevo préstamo al gobierno de Estados Unidos, al sugerir que esto podría desencadenar una "explosión económica".

Cristina Kirchner contrastó la situación actual con los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo propio, al recordar que Argentina canceló su deuda con el FMI en 2005 y no solicitó nuevos préstamos a ese organismo. También destacó que, entre 2005 y 2012, se devolvieron los depósitos en dólares a los ahorristas afectados por el "corralito" de 2001.

Además, la ex presidenta cuestionó la participación de Federico Sturzenegger en procesos de endeudamiento y denunció supuestas irregularidades en la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad. También hizo referencia a las grabaciones de un ex colaborador de Milei, poniendo en duda su autenticidad. “¿Che Milei, es cierto que ayer, en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!“, planteó.

Temas Elecciones 2025 Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresFederico SturzeneggerLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Milei lanzó la campaña en Córdoba y aseguró que los audios de Spagnuolo fueron generados con IA

Milei lanzó la campaña en Córdoba y aseguró que los audios de Spagnuolo fueron generados con IA

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Panorama crítico para Milei en varios frentes y qué debería suceder para diluir la grieta

Panorama crítico para Milei en varios frentes y qué debería suceder para diluir la grieta

Lázaro Báez deberá pagar una multa de 329 millones de dólares por lavado de dinero

Lázaro Báez deberá pagar una multa de 329 millones de dólares por lavado de dinero

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
3

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
4

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
5

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”
6

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Más Noticias
Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Comentarios