Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

A 100 días de su detención domiciliaria, la ex presidenta Cristina Kirchner lanzó fuertes críticas contra la política económica del gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Cristina Kirchner cuestionó la gestión económica actual, comparándola con la de la administración de Mauricio Macri. “¡Qué olor a default!", afirmó.
Cristina Kirchner expresó su preocupación por la venta de reservas del Banco Central y la continua solicitud de préstamos internacionales, al afirmar que esto podría conducir a un default. En su mensaje, señaló que el Gobierno gastó más de mil millones de dólares en solo dos días, sugiriendo que estas acciones favorecen el "carry trade" en lugar de proteger el valor del peso argentino.
“¡Che Milei", y agregó: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días (...) Córtenla con el verso ese de ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’, que acá la única banda es la “banda del carry trade” del ‘Toto’ Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con (Mauricio) Macri”, remarcó.
"Una explosión económica"
La ex vicepresidenta también acusó al gobierno actual de financiar la fuga de capitales con fondos provenientes de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Advirtió sobre el riesgo de solicitar un nuevo préstamo al gobierno de Estados Unidos, al sugerir que esto podría desencadenar una "explosión económica".
Cristina Kirchner contrastó la situación actual con los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo propio, al recordar que Argentina canceló su deuda con el FMI en 2005 y no solicitó nuevos préstamos a ese organismo. También destacó que, entre 2005 y 2012, se devolvieron los depósitos en dólares a los ahorristas afectados por el "corralito" de 2001.
Además, la ex presidenta cuestionó la participación de Federico Sturzenegger en procesos de endeudamiento y denunció supuestas irregularidades en la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad. También hizo referencia a las grabaciones de un ex colaborador de Milei, poniendo en duda su autenticidad. “¿Che Milei, es cierto que ayer, en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!“, planteó.