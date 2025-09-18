Vargas Aignasse le respondió a Cano sobre los fondos de la ciclovía a El Cadillal: “Se salió de la banquina”

La legisladora Carolina Vargas Aignasse salió al cruce de las declaraciones de su par, José Cano, quien había presentado una resolución en la Legislatura para que se retome la obra de la ciclovía hacia El Cadillal y pidió explicaciones sobre el destino de los fondos.
“Lo que me preocupó y motivó mi pedido de espacio fue que el legislador Cano, a quien reconozco como un hombre estudioso, en este caso se despistó. Con la ciclovía se salió de la línea blanca y se fue a la banquina”, ironizó Vargas Aignasse a LA GACETA.
La parlamentaria explicó que los $40 millones mencionados por Cano no eran para ejecutar la obra, sino para financiar el proyecto ejecutivo, elaborado con fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Es como cuando alguien quiere construir una casa: primero necesita los planos, permisos y presupuesto. Eso fue lo que se financió, y el proyecto ya está concluido”, agregó.
Según precisó, el trabajo fue realizado durante más de dos años por una consultora tucumana junto a la organización civil MetaBici. El proyecto contempla 23 kilómetros de ciclovía, atraviesa municipios y comunas, incluye terrenos expropiados originalmente para la autopista y hasta el diseño de dos puentes, lo que eleva considerablemente el costo.
“En diciembre de 2024, la obra estaba presupuestada en unos $15.000 millones. Por eso, los $40 millones que se mencionan no alcanzan ni por asomo para la construcción”, aclaró.
La legisladora también señaló que el financiamiento debía llegar a través de programas nacionales que hoy quedaron sin efecto. “El gobierno de Milei quiso disolver Vialidad Nacional, mucho menos va a financiar este tipo de proyectos. Ese es el verdadero obstáculo”, advirtió.
Pese a las diferencias, destacó que existe consenso en la importancia de la obra. “Rescato la preocupación del legislador Cano. Ojalá podamos trabajar juntos para conseguir los fondos y concretar este proyecto que es prioritario para Tucumán”, sostuvo.