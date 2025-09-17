Meta Bici, sobre el proyecto de la ciclovía hacia El Cadillal: “Necesitamos el compromiso del gobierno provincial”

La organización Meta Bici volvió a insistir en la urgencia de contar con políticas públicas claras para garantizar la seguridad vial y promover el uso de la bicicleta en Tucumán. Tras el Foro Argentino de la Bicicleta, realizado en esta capital, sus referentes, Matías Galindo y Leandro Aparicio, destacaron en una nota con LA GACETA los avances, pero remarcaron que sin un compromiso real del Estado el proyecto de la ciclovía hacia El Cadillal podría quedar a mitad de camino.
“El foro nos permitió sentar en una misma mesa a autoridades locales, técnicos y ciudadanos para pensar la movilidad urbana de manera transversal”, explicó Galindo, quien coordinó el encuentro junto a María Pía Monachesi. Durante dos jornadas, más de 300 personas debatieron sobre transporte, seguridad vial y la necesidad de generar una ciudad inclusiva. “Donde hay voluntad política se avanza rápido en el uso de la bici. Pero en Tucumán aún falta dar ese paso”, sostuvo en LG Play.
Uno de los puntos que más preocupó a la organización es la baja participación de mujeres en la movilidad ciclista. “Sólo entre el 15 y el 20% de las personas que usan la bici son mujeres. Eso tiene que ver con la falta de estímulo en la infancia, con la carga de tareas de cuidado y, sobre todo, con la inseguridad vial y ciudadana”, señaló Aparicio. En el foro se realizaron actividades específicas para visibilizar la problemática, como una pedaleada exclusiva para niñas.
La necesidad de infraestructura adecuada quedó nuevamente en evidencia con los accidentes recientes; en apenas 10 días, se registraron cuatro siniestros graves que involucraron a ciclistas, con tres muertes. “En Argentina mueren 6.000 personas al año en accidentes de tránsito; Tucumán aporta unas 300. Y los números crecen porque no hay controles efectivos ni alternativas seguras para moverse”, alertó Aparicio.
El proyecto de la ciclovía
El trazado propuesto sobre la ruta 9 ya cuenta con estudios técnicos y aprobaciones de diferentes organismos, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Nacional y el Consejo Federal de Inversiones, que destinó 23 millones de pesos a la etapa de planificación. “Esto no es solo un video o un render. Detrás hay un trabajo enorme de arquitectos, ingenieros civiles, ambientalistas y encuestas a más de 3.000 ciclistas y potenciales usuarios para definir las condiciones adecuadas”, explicó Galindo.
La infraestructura no está pensada únicamente para ciclistas deportivos: busca servir a trabajadores que se trasladan diariamente desde Los Nogales, Tafí Viejo o Las Talitas hacia San Miguel de Tucumán. Además, el proyecto contempla el crecimiento del cicloturismo, un sector en expansión en la provincia. “Es también una inversión turística: Tucumán tiene paisajes espectaculares que hacen muy atractivo pedalear hacia el norte, y esta obra puede potenciarlo”, remarcaron.
El diseño incluye soluciones específicas para cada tramo, desde la salida de la capital hasta El Cadillal. En algunos sectores se prevé un trazado central para evitar cruces peligrosos, mientras que en otros se aprovecha la colectora existente, de bajo flujo vehicular. “Se pensó en pendientes accesibles, iluminación y condiciones de rodamiento que hagan que los ciclistas realmente elijan este camino y no la autopista”, señalaron.
El desafío del financiamiento
El presupuesto final del proyecto, concluido en septiembre de 2024, asciende a unos 15.000 millones de pesos (aproximadamente 15 millones de dólares). Casi la mitad del monto corresponde a la construcción de dos puentes clave y al sistema de iluminación. “Hubo tensiones porque algunos planteaban recortes, pero entendemos que si hacemos una obra mínima, en cinco años ya no servirá. Queremos una infraestructura que sea elegida y segura”, apuntaron desde Meta Bici.
Para los referentes, la etapa actual depende de una decisión política. “El proyecto ya está listo y aprobado. Lo que falta ahora es que el gobierno provincial lo asuma como prioridad y gestione financiamiento, incluso internacional. Hay fondos disponibles en el mundo para este tipo de proyectos, pero necesitamos que la provincia los busque”, insistió Galindo.
Cultura vial y convivencia
Meta Bici también se refirió a la convivencia entre ciclistas y automovilistas en las calles. “Muchas veces nos cuestionan por circular de a dos o por cruzar en rojo. Pero a veces ir en paralelo es más seguro: obliga a los autos a hacer un sobrepaso completo y da más visibilidad. Y respecto a los semáforos, muchos ciclistas arrancan antes para evitar el acoso de los autos. No es rebeldía: es supervivencia”, aclaró Aparicio.
Los referentes remarcaron que los problemas de tránsito no pueden cargarse sobre la bicicleta. “Los siniestros graves los generan los vehículos motorizados, no quienes pedaleamos. Lo que hace falta es educación vial, controles y la comprensión de que la bicicleta es un vehículo con los mismos derechos que los demás”.
Invitación
Finalmente, Galindo y Aparicio hicieron un llamado a los funcionarios y a toda la dirigencia política. “El proyecto existe. Tiene fundamentos técnicos, ambientales y sociales. Invitamos a todos los espacios políticos y autoridades de cualquier nivel a acercarse, conocerlo en detalle y sumarse. No hablamos de un capricho: hablamos del derecho a movernos seguros y de transformar Tucumán en una provincia más sustentable”.