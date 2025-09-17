Meta Bici, sobre el proyecto de la ciclovía hacia El Cadillal: “Necesitamos el compromiso del gobierno provincial”

Uno de los puntos que más preocupó a la organización es la baja participación de mujeres en la movilidad ciclista. “Sólo entre el 15 y el 20% de las personas que usan la bici son mujeres. Eso tiene que ver con la falta de estímulo en la infancia, con la carga de tareas de cuidado y, sobre todo, con la inseguridad vial y ciudadana”, señaló Aparicio. En el foro se realizaron actividades específicas para visibilizar la problemática, como una pedaleada exclusiva para niñas.