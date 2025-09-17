Seleme pide explicaciones por los millonarios gastos en El Cadillal

El legislador del bloque Avanza Tucumán, José Seleme, volvió a encender las alarmas sobre la obra de reparación de la Presa Lateral N°3 del Complejo Hidroeléctrico El Cadillal, que ya lleva años de demoras, ampliaciones de presupuesto y pagos millonarios sin resultados definitivos.
“Estamos hablando de más de 7500 millones ya pagados, más un nuevo contrato celebrado con la misma empresa constructora a comienzo de este año por $7400 millones para completar la reparación, lo que estaría llevando la obra a un monto de más de $ 14.000”, criticó Seleme.
El parlamentario recopiló decretos, resoluciones y auditorías que, según refiere, “revelan un esquema lleno de interrogantes: contrataciones directas repetidas, pagos con pagarés a tasas desmedidas, presupuestos que no coinciden y, en paralelo, informes técnicos que sostienen que la presa sigue en estado crítico”.
“Lo mínimo que podemos exigir es transparencia. ¿Por qué nunca se incorporó esta obra a los presupuestos anuales y se manejó siempre con transferencias discrecionales? ¿Por qué se contrata a las mismas empresas que ya incumplieron en otras provincias? Y lo peor: ¿qué seguridad real tenemos de que El Cadillal está fuera de peligro?”, cuestionó.
Seleme remarcó además que la Legislatura no aprobó la toma de deuda pública mediante pagarés, mecanismo que se usó para financiar gran parte de los trabajos: “Estamos hablando de comprometer el futuro financiero de la provincia sin aval legislativo. Esto es, lisa y llanamente, deuda encubierta”.
También, insistió en que el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, debe concurrir a la Legislatura: “Basta de papeles sueltos, queremos explicaciones claras, cronogramas concretos y un informe serio sobre el estado real de la presa. La gente tiene derecho a saber qué se hizo con cada peso”.
Finalmente, Seleme advirtió que seguirá insistiendo: “No voy a soltar este tema. La presa de El Cadillal es vital para Tucumán y no podemos permitir que se convierta en otro agujero negro de la política. Los tucumanos merecemos saber la verdad”.