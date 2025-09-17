El proyecto de la ciclovía a El Cadillal será tratado en la Legislatura

El proyecto de la construcción de la ciclovía a El Cadillal tuvo un avance. Se aprobó en reunión parlamentaria el dictamen para que la Legislatura, a través de una resolución, solicite al Poder Ejecutivo a realizar todas las gestiones para concretar la obra. Ahora queda determinar cuándo se tratará el pedido.
La organización Meta Bici planteó en 2023 la necesidad de crear un carril exclusivo para que los ciclistas que unen la capital tucumana con la villa turística. Por gestión de la actual legisladora Carolina Vargas Aignasse, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) financiara los $23 millones para que se elabore un proyecto ejecutivo.
Según el plan, la ciclovía comenzará en el Acceso Norte y culminará en la rotonda del Cadillal y tendrá una extensión de 23 kilómetros. La iniciativa también contempla que el camino cuente con torres de iluminación, centros de hidratación, puntos de descanso y hasta lugar para estacionar los vehículos.
Matías Galindo explicó que el proyecto es muy ambicioso porque no sólo contempla las necesidades de deportistas o turistas, sino que también fue diseñado para los habitantes de la zona que utilizan la bicicleta para trasladarse.
En principio, la Nación, a través de un programa de la Secretaría de Transporte se haría cargo, pero al quedar paralizada la obra pública, todo se frenó. El CFI autorizó a los integrantes de Meta Bici a que difundieran el plan para lograr financiamiento de organismos internacionales. Sin embargo, para que ello suceda, se necesita de apoyo del Estado para conseguirlo.
Fundamental
“Instamos al Ejecutivo a que reanude la obra prometida en 2023, la misma es fundamental, no solo para el desarrollo de la provincia, para el turismo, el medioambiente, sino también para la seguridad de nuestros bikers que circulan a diario por esa ruta”, sostuvo el legislador José Cano que presentó un pedido formal para que el tema sea tratado en el recinto.
El proyecto del opositor fue aprobado en labor parlamentaria. Ahora, el vicegobernador Miguel Acevedo deberá decidir si la incluye en la sesión del jueves o para la otra que está programada para lo próxima semana.
“Se trata de una obra innovadora para la provincia y para el país. No es sólo hacer una ciclovía, sino un aporte a la sociedad para fomentar un uso más activo de este medio de movilidad”, argumentó Cano. La iniciativa surgió luego de dos accidentes que fueron protagonizados por ciclistas que provocó que uno muriera y que otro se encuentre en grave estado de salud.