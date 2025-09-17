El proyecto de la ciclovía a El Cadillal será tratado en la Legislatura

“Se trata de una obra innovadora para la provincia y para el país. No es sólo hacer una ciclovía, sino un aporte a la sociedad para fomentar un uso más activo de este medio de movilidad”, argumentó Cano. La iniciativa surgió luego de dos accidentes que fueron protagonizados por ciclistas que provocó que uno muriera y que otro se encuentre en grave estado de salud.