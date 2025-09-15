Secciones
LG PlayLA GACETA Central

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

José Cano advirtió que desde 2022 no hubo avances en la obra, pese a que había sido anunciada con financiamiento del CFI.

Hace 1 Hs

El legislador José Cano volvió a cuestionar la falta de avances en la construcción de la ciclovía que uniría San Miguel de Tucumán con El Cadillal, obra anunciada en 2022 con un presupuesto inicial de 40 millones de pesos, que debía ser financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Desde el año pasado venimos insistiendo con este tema. La ciclovía se presentó con estudios técnicos, participación de sectores privados y del Ente de Turismo, pero hasta hoy no se concretó absolutamente nada”, señaló Cano a LA GACETA.

El legislador contextualizó la problemática dentro de la grave situación vial de la provincia, donde los siniestros de tránsito constituyen la principal causa de muerte. “Tucumán registra más de 350 muertes anuales, la mayoría de jóvenes menores de 30 años, en accidentes que son claramente prevenibles”.

Recordó, además, que la Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación de bicicletas en rutas, autopistas y autovías, lo que hace aún más urgente la construcción de una vía segura. “Cada vez que se construye una autovía debería contemplarse un camino accesorio para ciclistas. No se trata sólo de una obra recreativa, sino de una medida de seguridad vial”.

El legislador también denunció la inacción del gobierno nacional. “Desde la asunción de Javier Milei no se hizo una sola inversión en el mantenimiento de autopistas o rutas nacionales. Ahora se licitan 9.000 km de rutas, pero la red nacional supera los 40.000 km. Mientras tanto, se sigue cobrando el impuesto a los combustibles que debería destinarse al mantenimiento de la infraestructura vial”.

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

En este sentido, Cano presentó un pedido de informes para esclarecer la situación del proyecto de la ciclovía. “El objetivo es echar luz sobre cuáles han sido los impedimentos para que esta obra no se concrete. La prevención no es sólo educación vial: se necesitan políticas públicas, infraestructura adecuada, señalización e iluminación. De lo contrario, vamos a seguir lamentando accidentes que dejan familias destruidas y un alto costo para el sistema de salud”, advirtió.

Durante la charla, reiteró su propuesta de crear una Agencia Provincial de Seguridad Vial que centralice las acciones entre municipios, comunas y el gobierno provincial para aplicar de manera plena la normativa nacional. “La ciclovía al Cadillal es una deuda pendiente. No es un lujo: es una obra necesaria para garantizar seguridad a miles de tucumanos que eligen la bicicleta como deporte, recreación y hábito de vida saludable”, concluyó.

Temas José CanoSan Miguel de TucumánSeguridad VialJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
4

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
5

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
6

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Más Noticias
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Comentarios