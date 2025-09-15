¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

El legislador José Cano volvió a cuestionar la falta de avances en la construcción de la ciclovía que uniría San Miguel de Tucumán con El Cadillal, obra anunciada en 2022 con un presupuesto inicial de 40 millones de pesos, que debía ser financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“Desde el año pasado venimos insistiendo con este tema. La ciclovía se presentó con estudios técnicos, participación de sectores privados y del Ente de Turismo, pero hasta hoy no se concretó absolutamente nada”, señaló Cano a LA GACETA.
El legislador contextualizó la problemática dentro de la grave situación vial de la provincia, donde los siniestros de tránsito constituyen la principal causa de muerte. “Tucumán registra más de 350 muertes anuales, la mayoría de jóvenes menores de 30 años, en accidentes que son claramente prevenibles”.
Recordó, además, que la Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación de bicicletas en rutas, autopistas y autovías, lo que hace aún más urgente la construcción de una vía segura. “Cada vez que se construye una autovía debería contemplarse un camino accesorio para ciclistas. No se trata sólo de una obra recreativa, sino de una medida de seguridad vial”.
El legislador también denunció la inacción del gobierno nacional. “Desde la asunción de Javier Milei no se hizo una sola inversión en el mantenimiento de autopistas o rutas nacionales. Ahora se licitan 9.000 km de rutas, pero la red nacional supera los 40.000 km. Mientras tanto, se sigue cobrando el impuesto a los combustibles que debería destinarse al mantenimiento de la infraestructura vial”.
En este sentido, Cano presentó un pedido de informes para esclarecer la situación del proyecto de la ciclovía. “El objetivo es echar luz sobre cuáles han sido los impedimentos para que esta obra no se concrete. La prevención no es sólo educación vial: se necesitan políticas públicas, infraestructura adecuada, señalización e iluminación. De lo contrario, vamos a seguir lamentando accidentes que dejan familias destruidas y un alto costo para el sistema de salud”, advirtió.
Durante la charla, reiteró su propuesta de crear una Agencia Provincial de Seguridad Vial que centralice las acciones entre municipios, comunas y el gobierno provincial para aplicar de manera plena la normativa nacional. “La ciclovía al Cadillal es una deuda pendiente. No es un lujo: es una obra necesaria para garantizar seguridad a miles de tucumanos que eligen la bicicleta como deporte, recreación y hábito de vida saludable”, concluyó.