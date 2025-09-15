¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

En este sentido, Cano presentó un pedido de informes para esclarecer la situación del proyecto de la ciclovía. “El objetivo es echar luz sobre cuáles han sido los impedimentos para que esta obra no se concrete. La prevención no es sólo educación vial: se necesitan políticas públicas, infraestructura adecuada, señalización e iluminación. De lo contrario, vamos a seguir lamentando accidentes que dejan familias destruidas y un alto costo para el sistema de salud”, advirtió.