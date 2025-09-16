Las tragedias familiares que marcaron la vida de Robert Redford

Un dolor que acompañó su vida

A lo largo de su trayectoria, Robert Redford rara vez habló en público sobre estas pérdidas, pero en entrevistas admitió que el dolor por la muerte de Scott y James lo acompañó siempre. Sin embargo, su vida personal y profesional se sostuvo en gran parte gracias a sus otros hijos y a la compañía de su esposa, la pintora alemana Sibylle Szaggars, con quien se casó en 2009.