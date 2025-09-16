Murió Robert Redford: los mejores papeles que marcaron su carrera en Hollywood

La muerte de Robert Redford a los 89 años sorprendió al mundo. No solo fue una de las figuras más influyentes del cine estadounidense, sino también un actor que dejó huella con interpretaciones inolvidables.
Su carrera, que se extendió por casi siete décadas, lo consolidó como un símbolo de elegancia, carisma y compromiso artístico. Sus mejores trabajos.
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Este western, donde compartió protagonismo con Paul Newman, fue el punto de inflexión en su carrera. La química entre ambos actores y el retrato de Redford como el carismático “Sundance Kid” lo catapultaron al estrellato mundial.
The Sting (1973)
Otra colaboración con Newman que se convirtió en un clásico del cine. Redford interpretó al estafador Johnny Hooker en una película que ganó siete premios Óscar, incluido Mejor Película. Su papel confirmó que era una de las estrellas más rentables de la década.
The Way We Were (1973)
En este drama romántico junto a Barbra Streisand, Redford mostró su costado más sensible. Su interpretación de un escritor dividido entre el amor y sus ambiciones profesionales lo convirtió en un ícono romántico de los años 70.
All the President’s Men (1976)
Interpretando al periodista Bob Woodward, Redford encarnó uno de los papeles más importantes de su carrera. La película, basada en la investigación del caso Watergate, no solo fue un éxito crítico y de taquilla, sino que también reflejó su interés por el compromiso político y social.
Out of Africa (1985)
En esta superproducción ganadora de siete Óscar, compartió cartel con Meryl Streep. Su papel como el aventurero Denys Finch Hatton reforzó su imagen de galán maduro y consolidó su presencia en el cine de los 80.
The Natural (1984)
En este drama deportivo, Redford interpretó a un beisbolista en busca de redención. El filme se convirtió en un clásico del género y mostró su versatilidad para encarnar personajes con trasfondo emocional.
All is Lost (2013)
En uno de sus últimos grandes papeles, Redford sorprendió al público interpretando a un navegante solitario que lucha por sobrevivir en alta mar. Con apenas unos diálogos, demostró su vigencia y talento para sostener una historia con pura presencia escénica.