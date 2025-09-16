La impresionante fortuna de Robert Redford: el patrimonio que dejó tras siete décadas en Hollywood

Sundance, el imperio más allá del cine

Más allá de sus éxitos como actor, Redford supo capitalizar sus ingresos en proyectos de largo alcance. En 1968, invirtió su salario de Butch Cassidy en la compra de un terreno de 3.000 acres en Utah, que bautizó como Sundance. Ese lugar dio origen a un complejo empresarial que incluye el prestigioso Festival de Cine de Sundance, el Instituto Sundance, salas de cine y productoras asociadas a su marca.