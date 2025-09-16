A los 89 años murió Robert Redford, una de las máximas leyendas de Hollywood

Nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, Redford fue hijo de un lechero y una ama de casa. Desde joven mostró aptitudes deportivas, lo que le permitió superar secuelas de la polio y conseguir una beca universitaria. Sin embargo, su vida dio un giro cuando decidió viajar a Europa, donde residió varios años en ciudades como París, Roma, Florencia, Mallorca y Málaga. Allí se dedicó al dibujo y la pintura hasta que regresó a Estados Unidos para iniciar una carrera en la actuación.