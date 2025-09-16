A los 89 años murió Robert Redford, una de las máximas leyendas de Hollywood

El actor y director Robert Redford murió este martes a la madrugada a los 89 años en su casa de Utah. La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia Rogers & Cowan PMK, y publicada por The New York Times.
Según el texto, el artista falleció mientras dormía en las montañas a las afueras de Provo, aunque no se detalló la causa del deceso.
Nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, Redford fue hijo de un lechero y una ama de casa. Desde joven mostró aptitudes deportivas, lo que le permitió superar secuelas de la polio y conseguir una beca universitaria. Sin embargo, su vida dio un giro cuando decidió viajar a Europa, donde residió varios años en ciudades como París, Roma, Florencia, Mallorca y Málaga. Allí se dedicó al dibujo y la pintura hasta que regresó a Estados Unidos para iniciar una carrera en la actuación.
Tras sus primeros trabajos en televisión, en 1966 dio un gran salto al cine cuando el director Arthur Penn lo convocó para La jauría humana, junto a Marlon Brando. A partir de allí, su carrera no se detuvo. Llegaron títulos como Descalzos en el parque -con Jane Fonda-, Butch Cassidy y El golpe -junto a su gran amigo Paul Newman-, Todos los hombres del presidente, El Gran Gatsby y El jinete eléctrico, entre otros.
Su estilo, constantemente comparado con el de Newman, lo convirtió en uno de los actores más solicitados y en símbolo de toda una época. Pese a la fama, Redford mantuvo un bajo perfil en su vida privada. Estuvo casado durante tres décadas con Lola van Wagenen, madre de sus cuatro hijos; luego tuvo una relación con la actriz brasileña Sonia Braga y desde 2009 compartía su vida con la pintora alemana Sibylle Szaggars.
Además de su faceta como actor, Redford fue un director galardonado con el Oscar y un referente cultural por impulsar el cine independiente. En 1980 fundó el Festival de Sundance en Utah, con el objetivo de apoyar a nuevas generaciones de cineastas y promover un espacio alternativo a Hollywood.
Su compromiso también se extendió al plano social y ambiental, recibiendo reconocimientos como el título de Caballero de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia.
Robert Redford, una vida marcada por el éxito y la tragedia
Pese a su trayectoria brillante, Redford atravesó momentos difíciles en lo personal. Perdió a su primer hijo, Scott, en 1959, cuando tenía apenas cinco meses, y en 2020 a su hijo James, documentalista que falleció a los 58 años tras problemas de salud. Sus hijas Shauna y Amy siguieron sus pasos en el mundo del cine.