Adiós a Robert Redford, el galán inmortal que enamoró a generaciones

Dueño de un magnetismo único dentro y fuera de la pantalla, Redford fue considerado durante décadas un verdadero sex symbol de Hollywood. Su melena rubia, su sonrisa perfecta y un estilo que combinaba elegancia con rebeldía lo convirtieron en uno de los grandes galanes del cine estadounidense, admirado por varias generaciones. Pero detrás de esa imagen irresistible, también construyó una carrera sólida como actor, director, productor y promotor del cine independiente.