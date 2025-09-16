Adiós a Robert Redford, el galán inmortal que enamoró a generaciones

El actor y director Robert Redford murió este martes a los 89 años en su casa de Utah, mientras dormía en su residencia en las montañas a las afueras de Provo. La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia Rogers & Cowan PMK, y publicada por The New York Times.
Dueño de un magnetismo único dentro y fuera de la pantalla, Redford fue considerado durante décadas un verdadero sex symbol de Hollywood. Su melena rubia, su sonrisa perfecta y un estilo que combinaba elegancia con rebeldía lo convirtieron en uno de los grandes galanes del cine estadounidense, admirado por varias generaciones. Pero detrás de esa imagen irresistible, también construyó una carrera sólida como actor, director, productor y promotor del cine independiente.
De un hogar humilde al estrellato
Nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, creció en una familia trabajadora: su padre era lechero. Aunque sus años escolares no fueron brillantes, destacó en el deporte y consiguió una beca de béisbol en la Universidad de Colorado. Su verdadera vocación, sin embargo, estaba en el arte, primero como pintor y más tarde como actor, tras formarse en Nueva York en la American Academy of Dramatic Arts.
Su debut en Broadway y en televisión a fines de los años 50 lo llevó rápidamente al cine. En 1962 filmó El que mató por placer, dirigida por Denis Sanders, donde conoció a Sydney Pollack, con quien cultivaría una relación profesional y personal clave para su trayectoria.
El galán que encandiló al público
El gran salto llegó con Descalzos en el parque (1967), junto a Jane Fonda, y su consagración definitiva fue con Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), donde compartió cartel con Paul Newman. Su química con Newman volvió a brillar en El golpe (1973), que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera.
El atractivo físico de Redford, sumado a su versatilidad interpretativa, lo consolidaron como un sex symbol internacional. Hollywood lo convirtió en el rostro perfecto de películas que mezclaban romance, aventura y drama. Títulos como Memorias de África (1985) y Propuesta indecente (1993) reforzaron su imagen de seductor inalcanzable.
Reconocimiento y premios
Más allá de la fama como galán, Redford supo ganarse el respeto de la industria. Fue nominado al Oscar como actor por El golpe, pero obtuvo la estatuilla en 1980 como mejor director por Gente común, que también ganó como mejor película. Años más tarde, en 2002, recibió un Oscar honorífico por su trayectoria.
En paralelo, se convirtió en un símbolo del cine independiente con la creación del Festival de Sundance en Utah, que abrió camino a cineastas emergentes y hoy es un referente mundial.
Vida personal y últimos años
Su vida estuvo marcada por éxitos, pero también por tragedias. Su primer hijo, Scott, murió poco después de nacer; y en 2020 perdió a James, otro de sus hijos, a los 58 años. Tras divorciarse de Lola Van Wagenen, madre de sus cuatro hijos, mantuvo romances con Sonia Braga y Kathy O’Rear, y en 2009 se casó con la pintora alemana Sibylle Szaggars.
En 2018 anunció su retiro de la actuación con la película The Old Man and the Gun, donde interpretó a un ladrón encantador, un rol a la medida de su estilo.