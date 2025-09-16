Dolor en Hollywood: qué se sabe sobre la muerte de Robert Redford

En la pantalla grande dejó actuaciones memorables en títulos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Tal como éramos (1973), El golpe (1973), Los tres días del cóndor (1975) y Todos los hombres del presidente (1976). Además, se consolidó como director y productor, recibiendo un Oscar por Gente como uno en 1981.