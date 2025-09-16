Dolor en Hollywood: qué se sabe sobre la muerte de Robert Redford

Robert Redford, una de las máximas y más prolíficas estrellas de la industria cinematográfica mundial, murió este martes a los 89 años en su residencia de Utah, Estados Unidos.
La noticia fue confirmada por la agencia Rogers & Cowan PMK, que detalló que el actor falleció mientras dormía. Hasta el momento no se informaron las causas específicas de su muerte.
Con una carrera que se extendió durante seis décadas, Redford se convirtió en un símbolo del cine estadounidense y en un pionero del cine independiente, gracias a su impulso al Festival de Sundance, que fundó en los años 80.
En la pantalla grande dejó actuaciones memorables en títulos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Tal como éramos (1973), El golpe (1973), Los tres días del cóndor (1975) y Todos los hombres del presidente (1976). Además, se consolidó como director y productor, recibiendo un Oscar por Gente como uno en 1981.
En los últimos años había reducido sus apariciones, tanto en la actuación como detrás de cámara, aunque seguía siendo una voz de referencia en la industria.