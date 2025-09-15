El Gobierno hizo oficial la designación de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior

La cartera también tendrá bajo su responsabilidad la promoción del turismo y el deporte. Esto incluye la administración del Fondo Nacional de Turismo, la coordinación del Consejo Federal de Turismo y la representación internacional en ambas materias. Asimismo, se incorpora la dimensión ambiental, otorgando al Ministerio la formulación y ejecución de la política nacional en este ámbito, la gestión sostenible de recursos naturales, la preservación de bosques y áreas protegidas, y la elaboración de planes de mitigación y adaptación al cambio climático.