Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

-Bueno, más allá de la buena relación personal e institucional que tenemos, acompañó todo el proceso de este año y nueve meses de gestión. Nos dio el apoyo con tres diputados para la aprobación de las leyes que tuvimos que sacar. Ahora viene un proceso electoral donde, si bien pudimos tener coincidencias en lo institucional, nosotros representamos cosas distintas: somos un partido nuevo, que tiene las ideas claras de lo que hay que hacer para ordenar el desaguisado que se hizo en las últimas décadas. Y el gobernador Jaldo pertenece al peronismo, que es uno de los responsables de que Tucumán haya caído en la pobreza y en los índices más increíbles de deterioro, de falta de infraestructura, de que si baja un poco la temperatura hay que cerrar las clases porque las escuelas no tienen vidrios.