Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, fue una de las figuras del gobierno de Javier Milei que vino para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán. Y más allá del revés electoral sufrido por los libertarios en los comicios bonaerenses, el abogado nacido en esta tierra expresó su confianza para las generales, y palpitó que su espacio derrotará al frente que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo. “Vamos a hacer una gran elección el 26 de octubre”, anticipó el titular local de LLA en una entrevista con LG PLAY.
-¿Cree que van a poder revertir el resultado de las elecciones en Provincia de Buenos Aires?
-No tengo dudas. La inmensa mayoría de los argentinos no queremos volver al pasado. Fueron décadas y décadas de manejos irresponsables por desidia, y también por equivocaciones en la concepción de un proyecto de Nación que nos contenga a todos. Por primera vez en muchas décadas tenemos un Presidente que privilegia hacer lo que hay que hacer.
-¿Dónde cree que se tiene que reforzar para lograr ese resultado favorable?
-El domingo a la noche el Presidente reconoció la derrota y dijo: corregiremos las cosas que haya que corregir. Es una opinión personal, más allá de que el domingo fue una elección distrital y con boleta partidaria, creo que podemos haber cometido algunos errores. El no comunicar claramente qué es lo que se jugaba. No vinimos a ganar elecciones, vinimos a hacer lo que hay que hacer para sacar a la Argentina del atraso. Los argentinos ya no comen vidrio, perciben eso. Y las fuerzas políticas que no lo interpreten van a sentir el mensaje en las urnas.
-¿Cómo va a encarar el diálogo con los gobernadores?
Yo venía cumpliendo esa función desde la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación, y me parece que el Presidente merituó que era momento de jerarquizar un poco el diálogo político, de darle más institucionalidad. Además, constituyó la mesa federal, que preside él mismo. Ya tuvimos una reunión con Rogelio Frigerio (Entre Rios), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Tratamos de tener la mejor relación institucional que se pueda con todos. Pero también llamamos a las cosas por su nombre; estamos escuchando los reclamos de los gobernadores, las sugerencias, y vamos a dar respuesta a lo que podamos dar respuesta.
-¿Jaldo dónde se ubica?
-Bueno, más allá de la buena relación personal e institucional que tenemos, acompañó todo el proceso de este año y nueve meses de gestión. Nos dio el apoyo con tres diputados para la aprobación de las leyes que tuvimos que sacar. Ahora viene un proceso electoral donde, si bien pudimos tener coincidencias en lo institucional, nosotros representamos cosas distintas: somos un partido nuevo, que tiene las ideas claras de lo que hay que hacer para ordenar el desaguisado que se hizo en las últimas décadas. Y el gobernador Jaldo pertenece al peronismo, que es uno de los responsables de que Tucumán haya caído en la pobreza y en los índices más increíbles de deterioro, de falta de infraestructura, de que si baja un poco la temperatura hay que cerrar las clases porque las escuelas no tienen vidrios.
-¿Mantiene el diálogo con Jaldo? ¿Se ha tensado la relación?
-Él es una persona con mucha experiencia política. Lo respeto. Pero estamos en un año electoral y nos tenemos que enfrentar: él representa 40 años de peronismo y todo lo que implica el peronismo filosóficamente, y nosotros, LLA, con el ímpetu y las ganas transformadoras. Los procesos electorales pueden generar tensiones, algún slogan de campaña que tampoco es simpático...
-¿Lo dice por aquello de “cortar la melena del león? ¿Cómo cae eso?
-Jaldo parece peluquero, habla todo el día de cortar la melena, que tiene las tijeras, parece más peluquero que el gobernador de la provincia, pero lo entiendo como una chicana electoral.
-¿Por qué decidió no ser candidato?
-Tanto el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) como el Presidente me dijeron que era importante que yo siga acompañando en el Gobierno nacional desde el gabinete. Hubiera sido cómodo para mí ser candidato testimonial. Tenemos un gran candidato, que es Federico Pelli, y que creo que va a hacer una gran elección, pero tanto Francos como Milei me dijeron: “candidaturas testimoniales, no”. No somos eso. Y vamos a ir por un sistema electoral que incluye eso: no más candidaturas testimoniales.
-¿Le teme a lo que pueda desplegarse en octubre?
-No. No le tememos a nada, sabemos contra quién discutimos, y que cuando el apoyo popular no es genuino y no despierta esperanza, se recurre a la utilización de esas estructuras.
-¿Y cuántos diputados tendrá LLA el 27 en Tucumán?
-Cuatro a cero vamos a ganar. Lo dirán los tucumanos, pero lo que digan, nos va a parecer bien.
-Jaldo dijo que le preocupa que Milei esté solo.
-Milei no sólo no está solo, porque tiene un equipo hiperprofesional; que el gobernador se preocupe por gobernar la provincia de Tucumán, que tiene muchas carencias.