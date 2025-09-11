Lisandro Catalán inició negociaciones con gobernadores en medio de las tensiones por los fondos federales

Antes de esta reunión, el nuevo ministro había sido particularmente crítico con los gobernadores Ricardo Quintela y Axel Kicillof. Describió a Quintela como un mandatario que "no es un ejemplo de administración eficiente y responsable", al recordar la emisión de cuasimonedas en La Rioja, las cuales, según Catalán, "no sirvieron para nada" y dejaron de circular a fines de 2024. En referencia a Kicillof, Catalán lo asoció con políticas "populistas" y un proyecto político que representa "la vuelta a lo mismo de siempre".