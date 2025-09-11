Secciones
Lisandro Catalán inició negociaciones con gobernadores en medio de las tensiones por los fondos federales

El Gobierno nacional busca desactivar el malestar de los mandatarios provinciales y se muestra abierto a escuchar sus reclamos.

Hace 1 Hs

El nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, inauguró la "Mesa Federal" con encuentros con los gobernadores de Chaco (Leandro Zdero), Mendoza (Alfredo Cornejo) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio). Esta ronda de diálogo se produce en medio de un clima de alta tensión, tras el anuncio del Gobierno nacional de vetar la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso.

El Gobierno busca desactivar el malestar de los gobernadores y se muestra abierto a escuchar sus reclamos. Según fuentes oficiales, "habrá algo" para las provincias, aunque no se han especificado detalles.

La elección de los primeros gobernadores en ser recibidos no fue casual. Zdero, Cornejo y Frigerio han firmado acuerdos con La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos, lo que sugiere una estrategia del Gobierno de priorizar el diálogo con aliados.  Además, se anticipa un viaje de Catalán junto a Karina Milei a Tucumán para un acto de campaña de LLA.

Antes de esta reunión, el nuevo ministro había sido particularmente crítico con los gobernadores Ricardo Quintela y Axel Kicillof. Describió a Quintela como un mandatario que "no es un ejemplo de administración eficiente y responsable", al recordar la emisión de cuasimonedas en La Rioja, las cuales, según Catalán, "no sirvieron para nada" y dejaron de circular a fines de 2024. En referencia a Kicillof, Catalán lo asoció con políticas "populistas" y un proyecto político que representa "la vuelta a lo mismo de siempre".

Temas Buenos AiresCasa RosadaRogelio FrigerioAlfredo CornejoJavier MileiLisandro CatalánGobierno de Milei
