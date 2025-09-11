Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Otros cargos de menor rango fueron ocupados por tucumanos, como el del actual legislador José Cano, que estuvo al frente del Plan Belgrano durante la presidencia de Macri, o el de Hugo Cabral, que se desempeñó como secretario de Articulación Federal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación mientras gobernaba Fernández. También el titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, fue secretario de Vivienda y Hábitat en la gestión de Macri; y Sisto Terán Nougés fue titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Belgrano - Norte Grande”, teniendo como subtitular a Marcelo Caponio, hoy a cargo de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) con Fernández.