Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

En búsqueda de una redefinición de estrategias políticas tras el resultado de las elecciones bonaerenses, el Gobierno nacional oficializó cambios en su estructura de gabinete. El Ministerio del Interior fue reactivado con el propósito de “retomar el diálogo” con los gobernadores y se designó para encabezarlo al tucumano y líder de La Libertad Avanza (LLA) local, Lisandro Catalán.
La dependencia que ocupó en 2023 Guillermo Francos (hoy jefe de Gabinete) había sido degradada a Secretaría en junio del año pasado. Por disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), el Ministerio recuperó su jerarquía. “En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, sostuvo Francos, a la vez que informó que la Mesa Federal con los mandatarios provinciales “afines” al Gobierno estará conformada también por Catalán y por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Catalán es un hombre de extrema confianza de Francos y que fue un colaborador estrecho en la vicejefatura de Gabinete. Desde entonces, el tucumano ya colabora como nexo entre Javier Milei y las distintas fuerzas políticas provinciales.
El nuevo ministro creció en Tucumán y se mudó a Buenos Aires tras recibir su título de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Se inició en el sector público de la mano de Francos, en la Fundación Acordar donde coordinó equipos técnicos. También pasó por el Registro Nacional de Reincidencia, durante el gobierno de Mauricio Macri, y mantuvo el cargo en 2020 tras la llegada del gobierno kirchnerista.
Desafíos
Con esta designación, el Gobierno nacional apuesta a afianzar la relación con las provincias y fortalecer la comunicación entre los estados. La decisión se estructura dentro de un contexto de complejidad para Milei en el Congreso de la Nación, donde viene sufriendo derrotas a causa de la complicación de los lazos con los líderes locales.
En este punto aparecen importantes desafíos para Catalán, y es que el Gobierno se enfrenta al vencimiento del plazo para vetar las leyes recientemente sancionadas por el Congreso: entre ellas, la que plantea un nuevo sistema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La propuesta fue consensuada por los 24 gobernadores ante el freno de fondos decidido por la Nación, permitiéndole a las provincias recibir esos fondos sin depender de la discrecionalidad de la Casa Rosada. El conflicto de intereses cabe en que, según había advertido Milei, la ley será vetada.
Cargos jerárquicos
El nuevo líder del Ministerio del Interior es el segundo tucumano en ocupar un cargo de tal jerarquía en la Nación. El primero, de la época reciente, es Juan Manzur (Unión por la Patria). El actual senador nacional fue ministro de Salud entre 2009 y 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; luego, en 2021, fue convocado por Alberto Fernández para asumir como jefe de Gabinete de Ministros, dejando la gobernación de Tucumán a manos del entonces vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
Otros cargos de menor rango fueron ocupados por tucumanos, como el del actual legislador José Cano, que estuvo al frente del Plan Belgrano durante la presidencia de Macri, o el de Hugo Cabral, que se desempeñó como secretario de Articulación Federal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación mientras gobernaba Fernández. También el titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, fue secretario de Vivienda y Hábitat en la gestión de Macri; y Sisto Terán Nougés fue titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Belgrano - Norte Grande”, teniendo como subtitular a Marcelo Caponio, hoy a cargo de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) con Fernández.
Karina Milei en Tucumán: la funcionaria estará hoy en Villa Luján
La Libertad Avanza (LLA) Tucumán lanza su campaña de manera oficial esta tarde, a las 18, en el club Villa Luján. Estarán presentes Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Lisandro Catalán, a cargo del partido en la Provincia, además de los candidatos a diputados Federico Pelli y Soledad Molinuevo. Días antes se anunció que Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, referentes libertarios, también participarán del encuentro. El evento es el quinto acto del año organizado por los libertarios en Tucumán.