Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

El funcionario también defendió el reciente veto a la ley de financiamiento universitario con el argumento de que el Presidente no puede "desequilibrar las cuentas".

El vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán
Hace 18 Min

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, insinuó que el Gobierno nacional podría vetar la ley que busca reforzar los ingresos de las provincias a través de los ATN. Además, justificó el veto a la ley de financiamiento universitario y lanzó críticas contra los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires).

Catalán sugirió que la ley de ATN, aprobada en el Congreso, podría seguir el mismo camino que otras normas consideradas perjudiciales para el equilibrio fiscal. Si bien no lo confirmó explícitamente, Catalán respondió a una consulta sobre un artículo periodístico que anticipaba el posible veto, al señalar que "las leyes que se aprobaron en el Congreso no dicen de dónde salen los recursos".

El funcionario también defendió el reciente veto a la ley de financiamiento universitario con el argumento de que el Presidente no puede "desequilibrar las cuentas" y que existe un artículo en la ley de administración financiera que lo prohíbe. 

Dardos contra dos gobernadores

El ministro fue particularmente crítico con los gobernadores Quintela y Kicillof. Describió a Quintela como un mandatario que "no es un ejemplo de administración eficiente y responsable", al recordar la emisión de cuasimonedas en La Rioja, las cuales, según Catalán, "no sirvieron para nada" y dejaron de circular a fines de 2024. En referencia a Kicillof, Catalán lo asoció con políticas "populistas" y un proyecto político que representa "la vuelta a lo mismo de siempre".

En relación con las elecciones recientes en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo obtuvo una ventaja significativa, Catalán relativizó los resultados, al calificarlos como una "elección distrital en el bastión del peronismo".

A pesar de las críticas, Catalán afirmó que el Gobierno está "dispuesto a dialogar" con los gobernadores y que mantiene conversaciones diarias con ellos para buscar soluciones a los problemas urgentes. Destacó su buena relación con Osvaldo Jaldo (Tucumán) e Ignacio Torres (Chubut). Además abogó por un "verdadero federalismo" donde las provincias tengan mayor autonomía y el Estado nacional reduzca gastos innecesarios.

