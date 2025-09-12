Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

El gobernador Osvaldo Jaldo se expresó sobre la designación del tucumano Lisandro Catalán -presidente local de La Libertad Avanza- como nuevo ministro del Interior de la Nación. “Me alegré, porque tenemos un buen diálogo institucional, aunque políticamente estamos en veredas diferentes y eso seguramente se nota mucho más ahora y se va a pronunciar mucho más hasta el 26 porque tenemos elecciones nacionales”, aseveró el tranqueño, que lidera la lista de postulantes de “Tucumán Primero”. Al margen de las discrepancias, Jaldo dijo que “nosotros priorizamos la institucionalidad y el diálogo con Lisandro, con Guillermo Francos, con “Toto” Caputo”. En esa línea, el gobernador marcó la reciente firma por la transferencia definitiva de las 100 hectáreas del barrio Procrear, y recordó que el martes “se abre la licitación del aeropuerto con la renovación a nuevo”. “En ese sentido tenemos muy buena relación”, graficó Jaldo a la prensa.
En la Legislatura, rechazan un pedido de Jury contra un magistrado
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, presidida por el peronista Sergio Mansilla, resolvió rechazar el pedido de formación de un Jurado de Enjuiciamiento promovido por el abogado Carlos María Espina Leudpold contra el juez en lo Civil en Familia y Sucesiones de la III Nominación del Centro Judicial Capital, Carlos Torino. “(La presentación realizada) no encuadra dentro del sistema legal que regula el juicio político”, señaló el secretario de la comisión, Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán). Advirtió que el planteo “ni siquiera solicitaba la separación del magistrado, que es la única función de este instituto”. En ese sentido, precisó que lo requerido eran medidas disciplinarias, facultad de la que carece el Poder Legislativo y que deben resolverse en sede judicial. De la reunión también participaron los legisladores Tulio Caponio, Sara Assán, Raúl Moreno, Leopoldo Rodríguez, Carlos Verón Guerra y Claudio Viña.
“Se están equivocando y persisten en el error”, afirmó Ávila
La senadora Beatriz Avila (PJS) calificó de “inoportunos” los vetos presidenciales contra la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. Anticipó, además, que votará en contra de la decisión del Poder Ejecutivo cuando la Cámara alta trate la insistencia de ambas iniciativas. “El Gobierno (de Javier Milei) convoca a dialogar y habla de autocrítica, pero sostiene una receta política que no admite discusiones. Presupuesto para las universidades y para el hospital Garraham es una decisión de sentido común que busca preservar dos de las fortalezas que tiene la Argentina: la educación y la salud pública de calidad. Se están equivocando y persisten en el error”, advirtió la representante del PJS. Y advirtió que “el problema es más grave” que el armado político del oficialismo, como diagnostican en LLA. “Pasa por las consecuencias que está generando el plan económico en el día a día de la gente. Castigar a los educadores, a las familias que mandan sus hijos a las universidades o a los que necesitan del hospital público para salvar a sus hijos es lo que la sociedad está rechazando en las urnas”, precisó Ávila.