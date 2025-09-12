Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

“Se están equivocando y persisten en el error”, afirmó Ávila

La senadora Beatriz Avila (PJS) calificó de “inoportunos” los vetos presidenciales contra la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. Anticipó, además, que votará en contra de la decisión del Poder Ejecutivo cuando la Cámara alta trate la insistencia de ambas iniciativas. “El Gobierno (de Javier Milei) convoca a dialogar y habla de autocrítica, pero sostiene una receta política que no admite discusiones. Presupuesto para las universidades y para el hospital Garraham es una decisión de sentido común que busca preservar dos de las fortalezas que tiene la Argentina: la educación y la salud pública de calidad. Se están equivocando y persisten en el error”, advirtió la representante del PJS. Y advirtió que “el problema es más grave” que el armado político del oficialismo, como diagnostican en LLA. “Pasa por las consecuencias que está generando el plan económico en el día a día de la gente. Castigar a los educadores, a las familias que mandan sus hijos a las universidades o a los que necesitan del hospital público para salvar a sus hijos es lo que la sociedad está rechazando en las urnas”, precisó Ávila.