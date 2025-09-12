Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

“Rebelarse para que Tucumán vuelva a ser Tucumán”

En el tramo final, el ministro habló en tono personal y apeló a la reflexión. “Cuando los procesos de deterioro son paulatinos uno no se da cuenta. Pero cuando parás la pelota y mirás, ves que las escuelas no tienen vidrios, que no hay obras de infraestructura, que los únicos que avanzan son los políticos. Estamos en una situación de riesgo para el futuro de nuestros hijos. La libertad consiste en conducir tu propio destino. Hay que rebelarse contra un aparato que no quiere cambiar nada, porque Tucumán tiene todo para volver a ser líder en el norte argentino”.