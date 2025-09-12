Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

La Libertad Avanza lanzó anoche, en el club Villa Luján, su campaña en la provincia con la presencia de Karina Milei, Martín Menem, dirigentes nacionales y locales. Lisandro Catalán, recientemente jerarquizado con rango de ministro del Interior también estuvo en el acto, y este viernes, en una charla exclusiva con LA GACETA, dejó un diagnóstico político y económico del país y apuntó contra el oficialismo tucumano. Además, aclaró que ahora el objetivo de LLA es revertir el resultado adverso del último comicio y ratificar su proyecto de cara al 26 de octubre.
“Anoche hicimos el lanzamiento formal de la campaña. Nos acompañó Karina Milei, la presidenta del partido a nivel nacional, Martín Menem, que es el vicepresidente, y obviamente estuvimos los cuatro candidatos: Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá”, dijo.
Durante la charla, Catalán vinculó el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires con errores de comunicación y con la particularidad de una elección que, dijo, fue “distrital” y que terminó siendo “nacionalizada”. “Cuando uno tiene un resultado adverso electoral, evidentemente algo no debe haber hecho bien… podemos haber cometido algunos errores: no comunicar claramente qué era lo que se jugaba”, dijo.
Además, defendió la línea económica y política del gobierno al marcar diferencias con lo que calificó como “el pasado”. “No quiero volver al pasado, a lo que sufrimos hasta el 10 de diciembre de 2023… por primera vez en muchas décadas tenemos un presidente que privilegia hacer lo que hay que hacer”, sostuvo, y enfatizó que el Ejecutivo no cederá en principios como el equilibrio fiscal.
Críticas al sistema político tucumano
Catalán apuntó contra el sistema electoral local y los acoples. “Miles de millones de pesos en estructura, en impresión de boletas, etcétera, y después los colegios no tienen vidrios en las escuelas. No solamente es una vergüenza, sino inadmisible. Tenemos que cortar con eso y, si no hay vocación de la política del sistema de Tucumán de cortar con eso, los tucumanos tienen que castigar con el voto. Esto no puede seguir así. Es una vergüenza única en el país”.
En la misma línea, se refirió al uso del aparato estatal. “No le tenemos miedo a nada. Sabemos contra quién discutimos. Sabemos que cuando el apoyo popular no es genuino porque no despierta esperanza en los tucumanos, hay que ir a la utilización de esas estructuras. En política vos tenés dos herramientas: o generás esperanza en la gente o recurrís a la estructura política y financiera del Estado. Eso es lo que se va a pelear el 26 de octubre en Tucumán”.
Orgullo por el armado local
Catalán se mostró confiado con la lista provincial. “No solamente estoy conforme con el armado, sino orgulloso. Creo que tenemos la mejor oferta electoral después de muchos años para Tucumán. Federico Pelli es, desde lo humano y desde la responsabilidad profesional, un lujo para Tucumán y va a ser un gran diputado. Manuel Guisone coordinó los equipos técnicos que nos dieron punto de partida, Soledad Molinuevo es una abogada seria e independiente, y Celina Moisá también es un lujo. Ya se van a sorprender con el desarrollo político que vamos a hacer con ellos”.
Además, adelantó que tras consolidar identidad en esta elección buscarán ampliar la convocatoria. “Después vendrá una segunda etapa de sumar dirigentes que respeten los ideales y el norte que vamos a dar a los tucumanos. No buscamos cuidar una quinta propia, sino generar un movimiento arrollador que enfrente a un partido que gobierna Tucumán hace 40 años”.
Mensaje a los tucumanos
Consultado sobre las críticas del gobernador Osvaldo Jaldo, que advirtió sobre un presidente “solo”, Catalán respondió: “Milei no está solo porque tiene un equipo de gobierno hiperprofesional (Luis Caputo, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich), y además tiene el apoyo de millones de argentinos. Que el gobernador se preocupe por Tucumán, que tiene muchas carencias”.
Y volvió a enumerar esas carencias. “Que haga un poco de frío y tengamos que suspender las clases porque las escuelas no tienen vidrio es un botón de muestra de lo que es el resto. Tucumán viene en un deterioro permanente. La calidad de vida no es resignarse a conseguir un conchabo estatal para subsistir: la calidad de vida es tener oportunidades reales de desarrollo”.
Obras y administración
Catalán destacó tres proyectos clave para Tucumán: la cárcel de Benjamín Paz, la ruta 307 y la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo. “Hace décadas que Tucumán no tiene una obra de importancia, y en un año y medio de gestión estamos destrabando tres fundamentales”, dijo.
Pero al mismo tiempo cuestionó las prioridades de la provincia: “La Legislatura implica el 4% del presupuesto provincial, se destinaron $37.000 millones a comunas que no se reflejan ni en un ripeado, y $10.000 millones a la ampliación presupuestaria legislativa. Le digo al gobierno de Tucumán, con todo respeto, que optimicen recursos, que administren con austeridad y que alivien la presión impositiva. Desde la Nación vamos a cumplir con lo comprometido y a acompañar en lo que podamos”.
“Rebelarse para que Tucumán vuelva a ser Tucumán”
En el tramo final, el ministro habló en tono personal y apeló a la reflexión. “Cuando los procesos de deterioro son paulatinos uno no se da cuenta. Pero cuando parás la pelota y mirás, ves que las escuelas no tienen vidrios, que no hay obras de infraestructura, que los únicos que avanzan son los políticos. Estamos en una situación de riesgo para el futuro de nuestros hijos. La libertad consiste en conducir tu propio destino. Hay que rebelarse contra un aparato que no quiere cambiar nada, porque Tucumán tiene todo para volver a ser líder en el norte argentino”.