21K LA GACETA: cuando correr se convierte en vida

Bautista Vie Barber tiene 18 años y está a punto de vivir una de sus primeras grandes experiencias deportivas: correr los 10K dentro de los tradicionales 21K LA GACETA. Lo que empezó como un desafío personal, se fue transformando en un camino que poco a poco se volvió fundamental de su vida. El estudiante de primer año de Ingeniería Agronómica en la UNT tiene a las zapatillas de running como su mejor amiga. Con ellas encuentra en cada entrenamiento una especie de refugio y un motor para superarse día tras día.
“Yo comencé a correr hace más o menos un año, capaz que un poco menos. La idea surge porque venía de dejar el rugby y tenía ganas de hacer otro deporte, algo distinto”, cuenta Bautista, recordando sus primeros pasos en esta disciplina. Su vínculo con el running no nació de la nada: “Tengo un tío que es corredor hace mucho, y él fue quien me llevó un par de veces a entrenar. Después empecé solo, hasta que hace unos meses terminé sumándome a un grupo. Eso me cambió mucho, porque ya no es solo salir a correr, sino entrenar en serio y compartir con otros”, responde el juvenil.
La decisión de dejar atrás el rugby fue natural, casi inevitable. “Toda mi vida hice rugby y ya estaba cansado. Sentía la necesidad de hacer algo diferente. El running apareció como una oportunidad y lo que más me enganchó fue lo bien que te sentís después de correr. Esa felicidad de ver que cumpliste con los kilómetros, que te superaste a vos mismo, es lo que más me gusta”, asegura con una sonrisa.
Ahora se prepara para los 10K de los 21K LA GACETA, una de las pruebas más convocantes de la región que se realizará el 5 de octubre. “Estoy emocionado, con ganas de ver si puedo bajar mi tiempo y representar bien al grupo. Es una experiencia nueva y quiero disfrutarla al máximo”, relata el deportista amateur.
El joven estudiante encuentra en cada entrenamiento algo más que un ejercicio físico: una manera de ordenar sus días y de liberar la cabeza. “A la mañana voy a la facultad, a la tarde estudio y a la tarde-noche me dedico a entrenar. Para mí es un alivio, una desconexión. Salir a correr con los chicos del grupo es charlar, reírse, pero también ponerse serios cuando hay que meterle. Es una terapia, porque mientras corrés pensás en el día, analizás lo que hiciste, te sentís orgulloso. Cada vez que termino digo: fue un día ganado”, respondió con seguridad.
El apoyo de su entorno es clave. Tanto su familia como su grupo de entrenamiento lo acompañan en este camino. “Mi familia me apoya mucho en todas mis decisiones, son muy comprensivos. Y el grupo de running es un círculo distinto al que estaba acostumbrado. Son personas más grandes, muy solidarias, que se ponen en el lugar del otro y te alientan cuando estás por aflojar. Eso me hizo muy bien, sobre todo en lo mental”, valoró.
Si bien aún no corrió una media maratón, ya participó en varias carreras más cortas que le dieron confianza y motivación para seguir. “En las competencias se siente muchísimo más el apoyo. Cuando la gente te grita ‘vamos, vamos’, te impulsa a seguir. Yo siento que hasta el cuerpo responde distinto con esa energía”, dice, y se nota en su voz la emoción que le produce recordar esas experiencias.
Cuando se le pregunta por referentes, no duda: su tío, Luis Vie. “Es mi ejemplo. Él ya hizo un Ironman y me inspira la persistencia que tiene. Algún día me gustaría alcanzar distancias así, pero sé que es un proceso que lleva tiempo.”
La disciplina y la constancia son valores que aprendió en poco tiempo, y que hoy intenta transmitir a otros chicos de su edad. “Muchos piensan que correr es aburrido, pero tienen que probarlo. La experiencia es hermosa. Mi consejo para alguien que quiere empezar y no se anima es que lo haga acompañado, con un amigo o con un grupo. A mí me cambió muchísimo eso, porque te impulsan a seguir y te das cuenta de que no estás solo”, responde. No es común ver a jóvenes de 18 años en el mundo del running, y Bautista lo sabe. “Hay pocos chicos de mi edad que corren. Pero los que están son muy buenos y disciplinados. Creo que poco a poco va a ir creciendo, porque el running te da una libertad y una tranquilidad que son difíciles de encontrar en otra actividad”, dice el joven.
A su futuro lo imagina con más kilómetros, con la meta de completar una media maratón y luego seguir avanzando. Pero no tiene apuro. “Mi objetivo a corto plazo es correr mi primera media. Sé que para eso tengo que entrenar mucho, acostumbrar al cuerpo y a la cabeza. Es un proceso y quiero hacerlo bien”, dice y agrega: “Para mí el running es libertad y tranquilidad. Es lo que siento cuando corro, algo que me hace bien y que quiero seguir haciendo”.
Con 18 años recién cumplidos, Bautista Vie Barber se prepara para ponerse la camiseta de corredor en los 10K de los 21K LA GACETA. Alejado del deporte que marcó su infancia y adolescencia, el rugby, encontró en el running un mundo inesperado para él. “La sensación de haber ganado el día no se compara con nada”, dice Bautista, convencido de que el running le abrió un camino que recién empieza y que promete muchos kilómetros más.
