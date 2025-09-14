21K LA GACETA: cuando correr se convierte en vida

La disciplina y la constancia son valores que aprendió en poco tiempo, y que hoy intenta transmitir a otros chicos de su edad. “Muchos piensan que correr es aburrido, pero tienen que probarlo. La experiencia es hermosa. Mi consejo para alguien que quiere empezar y no se anima es que lo haga acompañado, con un amigo o con un grupo. A mí me cambió muchísimo eso, porque te impulsan a seguir y te das cuenta de que no estás solo”, responde. No es común ver a jóvenes de 18 años en el mundo del running, y Bautista lo sabe. “Hay pocos chicos de mi edad que corren. Pero los que están son muy buenos y disciplinados. Creo que poco a poco va a ir creciendo, porque el running te da una libertad y una tranquilidad que son difíciles de encontrar en otra actividad”, dice el joven.