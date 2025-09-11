“La belleza es el deporte”: la historia de Secilio Villalba rumbo a los 21K de LA GACETA

En 2024, Secilio Villalba estaba por llegar a la línea de largada de los 21K de LA GACETA con una incertidumbre que lo desvelaba porque se había quedado sin guía y no sabía si podría cumplir el desafío. Un llamado publicado en estas páginas cambió el rumbo. Encontró acompañante, entrenó a su lado y no solamente completó la carrera, también alcanzó un rendimiento que lo llenó de orgullo. Este año, con más experiencia y confianza, volverá a estar en el pelotón de más de 1500 corredores que el próximo 5 de octubre enfrentarán una de las pruebas más exigentes del calendario tucumano.
Santiagueño de nacimiento pero radicado en Burruyacú, Secilio es un atleta ciego que convirtió al deporte en el eje de su vida. Lo que empezó como una invitación casual en 2017 se transformó en una pasión sin freno. “Nunca estuvo en mis planes salir a correr. Surgió con un amigo que me llevó a un complejo y de ahí no paré. Ese mismo año participé en la Maratón Independencia”, recordó. Desde entonces, no hubo vuelta atrás. La constancia del entrenamiento, las horas de preparación y el desafío de cada meta se convirtieron en parte de su rutina diaria.
El rol del guía
Villalba habló en Fuerte al medio, el programa deportivo de LA GACETA, sobre cómo vive los días previos a la competencia. “Desde el momento en que me enteré de la fecha empecé a entrenarme al máximo. De eso se trata ser atleta”, expresó. La clave, como señaló, está en la relación con el guía, figura imprescindible para cada corredor no vidente.
“Los atletas ciegos siempre necesitamos de un guía. Él se encarga de darnos las tareas de la semana. Yo también hago gimnasio en mi casa y trabajos de resistencia, pero la preparación es un día a día”, detalló. Durante la carrera, la comunicación con quien lo acompaña se convierte en un sostén vital. “En los primeros kilómetros charlamos y el guía va contando cómo es el tramo. Después, cuando aparece el cansancio, la conexión se hace más corta, pero sigue estando”, explicó.
Este año lo acompañará José Luis Ledesma, con quien ya acumula varias experiencias en distintos puntos del país. “Ya venimos entrenando juntos. Con él corrimos en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Santiago. Tenemos varias carreras”, señaló Villalba, convencido de que esa complicidad será clave en los 21K.
La experiencia de 2024
El recuerdo de su debut en la competencia de LA GACETA todavía lo emociona. “Fue una experiencia muy linda, sobre todo por poder correr en la provincia y por haber conseguido guía a través de este medio. Eso nos ayudó un montón. Siempre lo importante es llegar a la meta, más allá del tiempo. Y con este guía lo logramos bien, con un buen rendimiento”, manifestó.
La meta, para él, tiene un valor simbólico que trasciende cualquier cronómetro. Es la confirmación de que el esfuerzo y la disciplina encuentran recompensa.
Pero el running no es la única disciplina que lo marca. Antes de ponerse las zapatillas para correr, Secilio soñaba con el fútbol. “Sabía que existía el fútbol para ciegos y fue lo primero que busqué cuando me trasladé a Tucumán. Lo arranqué en 2013”, contó. El inicio no fue fácil porque se crió en medio de los montes santiagueños, donde el acceso a deportes adaptados era prácticamente inexistente. En la capital tucumana encontró ese espacio que lo conectó con la pasión más argentina.
“El fútbol es lo mejor que hay para nosotros. La verdad que lo disfruté un montón”, remarcó. Su puesto es inamovible. “Juego de defensor, de ‘2’”, dijo con orgullo.
Hoy, con la inscripción en trámite y los entrenamientos a tope, Villalba se prepara para volver a sentir la emoción de los 21 kilómetros. Lo que para muchos es una prueba deportiva, para él es también una demostración del deporte como motor, como espacio de inclusión y como fuente de belleza.
“Para mí la belleza es el deporte”, sintetizó. Esa frase lo define tanto como su historia: la de un atleta que no se detiene y que el próximo 5 de octubre volverá a correr, guiado por la convicción de que cada paso lo acerca un poco más a sus sueños.
Cómo inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias. Tenés tiempo hasta el 26 de septiembre para hacerlo.