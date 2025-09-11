“La belleza es el deporte”: la historia de Secilio Villalba rumbo a los 21K de LA GACETA

En 2024, Secilio Villalba estaba por llegar a la línea de largada de los 21K de LA GACETA con una incertidumbre que lo desvelaba porque se había quedado sin guía y no sabía si podría cumplir el desafío. Un llamado publicado en estas páginas cambió el rumbo. Encontró acompañante, entrenó a su lado y no solamente completó la carrera, también alcanzó un rendimiento que lo llenó de orgullo. Este año, con más experiencia y confianza, volverá a estar en el pelotón de más de 1500 corredores que el próximo 5 de octubre enfrentarán una de las pruebas más exigentes del calendario tucumano.