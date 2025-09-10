Un atleta de alto rendimiento dio consejos para disfrutar los 21K de LA GACETA: hidratación y descanso

Para él, la vida del atleta no se mide en sacrificios, sino en elecciones: “Prefiero acostarme temprano, cuidar la comida y no ir a todas las juntadas. Eso marca la diferencia en el rendimiento”, dijo, antes de poner el acento en la importancia del calzado, la hidratación y la nutrición. “Un par de zapatillas dura entre 800 y 1.000 kilómetros; eso hay que tener en cuenta. Además, no hay que esperar a tener sed para tomar agua. Todo se entrena; desde la técnica de carrera hasta cómo tolerás un gel o una barrita”, explicó.