Un atleta de alto rendimiento dio consejos para disfrutar los 21K de LA GACETA: hidratación y descanso

German Reyna dirá presente en la tercera edición de la prueba, aunque no definió si participará de los 10 o 21k.

Hace 1 Hs

El parque Guillermina es parte de la rutina diaria de Germán Reyna. Allí, entre árboles y senderos, el atleta tucumano ajusta los detalles de su preparación de cara a una de las pruebas más esperadas del calendario: los 21K de LA GACETA. En diálogo con "Buen día", el programa de LG Play, compartió su mirada sobre el entrenamiento, la vida del corredor y las claves para llegar en buena forma a la competencia.

El atleta de alto rendimiento comenzó a competir en 2019 en pruebas de pista y calle, y pese a los parates que impuso la pandemia nunca abandonó la pasión. “Voy a estar en los 21K; todavía no definí si correré 10 o 21 kilómetros, pero seguro voy a participar”, adelantó.

El corredor trabaja con un entrenador a distancia, Leo Malgor, quien le envía rutinas desde Mar del Plata y lo acompaña a través de videollamadas. “Hoy me tocaban cuestas: hice repeticiones de subidas fuertes y terminé con una hora y cinco minutos de trabajo”, contó.

Para él, la vida del atleta no se mide en sacrificios, sino en elecciones: “Prefiero acostarme temprano, cuidar la comida y no ir a todas las juntadas. Eso marca la diferencia en el rendimiento”, dijo, antes de poner el acento en la importancia del calzado, la hidratación y la nutrición. “Un par de zapatillas dura entre 800 y 1.000 kilómetros; eso hay que tener en cuenta. Además, no hay que esperar a tener sed para tomar agua. Todo se entrena; desde la técnica de carrera hasta cómo tolerás un gel o una barrita”, explicó.

El atleta subrayó que la clave está en disfrutar el camino. “La largada de este año será más temprano, lo que ayuda mucho con el calor. El consejo es simple; hagan las cosas bien y disfruten de la experiencia”, cerró, antes de seguir afinando su puesta a punto.

Asegurá ahora mismo tu lugar en la carrera más esperada

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

