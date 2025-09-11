El parque Avellaneda ya vive la fiesta runner de los 21K de LA GACETA

Historias que inspiran

La acción no solo entregó frutas y agua: también regaló testimonios de vida que reflejan el espíritu de las carreras. Como el de Nora Silva, de 68 años, que se prepara para los 10K. “El año pasado ya lo hice y lo disfruté mucho. Tengo ocho maratones y dos ultra, además de muchas de 21 kilómetros. Ahora me inscribí en los 10K porque tuve un parón largo. Mi consejo es que la gente corra. A mi edad lo hago por salud. Estoy re sana, pero tenemos que hacer gimnasia, y lo mejor es correr”, relató.