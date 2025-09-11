El parque Avellaneda ya vive la fiesta runner de los 21K de LA GACETA

El parque Avellaneda volvió a ser escenario de movimiento y entusiasmo. En la esquina de Asunción y avenida Mate de Luna, muy cerca del monumento al Bicentenario, una acción de marketing anunciaba lo que se viene: la gran carrera de los 21K de LA GACETA. Desde las 18, el gazebo montado por LA GACETA y Marathon, junto a distintos sponsors, fue el punto de encuentro para corredores que pasaban por la zona y recibían frutas y agua fresca en medio de sus entrenamientos, además de la oportunidad de inscribirse a la cita runner.
El clima era distinto: no era solo una tarde cualquiera en el parque, sino un anticipo de la fiesta del running que se vivirá en pocos días. La gente iba y venía entre trotes, caminatas y elongaciones. Algunos miraban curiosos el stand, otros se acercaban a hidratarse o a saludar a conocidos. Entre ellos, se destacó el grupo de runners entrenados por Lucas Santillán, ganador de los 10K en la edición pasada, que participó de la actividad aportando entusiasmo y experiencia.
Historias que inspiran
La acción no solo entregó frutas y agua: también regaló testimonios de vida que reflejan el espíritu de las carreras. Como el de Nora Silva, de 68 años, que se prepara para los 10K. “El año pasado ya lo hice y lo disfruté mucho. Tengo ocho maratones y dos ultra, además de muchas de 21 kilómetros. Ahora me inscribí en los 10K porque tuve un parón largo. Mi consejo es que la gente corra. A mi edad lo hago por salud. Estoy re sana, pero tenemos que hacer gimnasia, y lo mejor es correr”, relató.
También estuvo Mauricio Gómez, de 39 años, que decidió volver a calzarse las zapatillas para enfrentar los 21K. “Arranqué a correr el año pasado. Mi primera carrera fue de LA GACETA, en los 10 kilómetros. Corro porque me hace muy bien y sirve mucho para la salud mental. Nos da la sensación de perseverancia y eso ayuda a crecer. Invito a todo el mundo a sumarse porque hace bien al cuerpo, al alma y al espíritu”, dijo con emoción.
Ángel Navarro también compartió su experiencia: hace dos años encontró en el running un refugio. “Empecé a correr para encontrar paz mental. No todo termina en el grupo: nos juntamos fuera de los entrenamientos, tomamos mate, se creó una familia. Siento una liberación cada vez que corro. Los profes están atentos a todo lo que nos pasa. Voy a correr los 21K, será mi segunda participación en las carreras de LA GACETA”, contó.
Una fiesta que ya empezó
La acción fue apenas un adelanto de lo que significan los 21K de LA GACETA: mucho más que una competencia, una experiencia colectiva que une generaciones y motiva a cientos de tucumanos. El gazebo, las frutas, el agua, los grupos de entrenamiento y las historias compartidas dieron la sensación de que la carrera ya empezó, que el recorrido se está transitando desde ahora mismo.
Porque al fin y al cabo, correr no es solo llegar a la meta: es todo lo que pasa antes, durante y después. Y en cada paso, cada testimonio y cada encuentro, los 21K de LA GACETA ya están dejando huella.
Cómo inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.