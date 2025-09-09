Qué cenar, qué desayunar y cómo hidratarse en la previa a una carrera: la guía nutricional para los 21K de LA GACETA

Cena del día anterior: hidratos protagonistas

El especialista recomendó comenzar la carga de carbohidratos desde el día previo, incluso desde el desayuno. “El almuerzo puede incluir una proteína con verduras y una buena porción de arroz blanco, o combinaciones con legumbres. En la merienda, aumentar levemente la cantidad de pan o avena. Y en la cena, optar por un plato abundante de pasta acompañado por algo de verdura salteada y pollo. El hidrato es el protagonista y debe estar en mayor proporción”.