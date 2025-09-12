Del sobrepeso al podio: la vida de Lucas Santillán y su desafío en los 21K de LA GACETA

El reloj ya empezó a correr: Tucumán se prepara para vivir una de las citas deportivas más esperadas del año. El próximo 5 de octubre, el Parque 9 de Julio volverá a transformarse en el epicentro del running con la tercera edición de los 21K de LA GACETA. Tres distancias -3K, 10K y 21K- abrirán el juego para corredores de distintos niveles, en un circuito que promete combinar historia, turismo y deporte en un mismo recorrido. Y en medio de esa expectativa, aparece la figura de Lucas Alejandro Santillán, quien en 2024 se quedó con los 10K y ahora llega con la ilusión de volver a escribir su nombre en lo más alto.