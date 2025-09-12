Del sobrepeso al podio: la vida de Lucas Santillán y su desafío en los 21K de LA GACETA

El reloj ya empezó a correr: Tucumán se prepara para vivir una de las citas deportivas más esperadas del año. El próximo 5 de octubre, el Parque 9 de Julio volverá a transformarse en el epicentro del running con la tercera edición de los 21K de LA GACETA. Tres distancias -3K, 10K y 21K- abrirán el juego para corredores de distintos niveles, en un circuito que promete combinar historia, turismo y deporte en un mismo recorrido. Y en medio de esa expectativa, aparece la figura de Lucas Alejandro Santillán, quien en 2024 se quedó con los 10K y ahora llega con la ilusión de volver a escribir su nombre en lo más alto.
Para el tucumano, la prueba no es una carrera más: es la oportunidad de correr en casa, de mostrar su mejor versión y de disfrutar de cada kilómetro. “Como carrera creo que es una de las principales del norte. Uno siempre quiere andar bien en su provincia, más con esta competencia que me trae gratos recuerdos. Venimos preparándonos bien, es un circuito hermoso, así que las expectativas son las mejores”, dijo Santillán, con la ansiedad propia de los días previos.
Su presente no puede entenderse sin mirar hacia atrás. Antes de convertirse en ganador y referente, Lucas atravesó un proceso de transformación personal. Comenzó a correr con un objetivo muy distinto al actual: bajar de peso. “Yo pesaba 99 kilos. Comencé con la idea de mejorar mi salud y, sin darme cuenta, una cosa llevó a la otra hasta llegar a este nivel. Fue un proceso con altibajos, con momentos en los que quise largar todo. Mil veces escuché que no podía, que no servía para esto. Pero un día, después de que me lo dijeran, me convencí de lo contrario: ese día decidí que sí podía”, aseguró.
Esa decisión lo llevó a cruzar líneas de llegada que jamás había imaginado. Sin embargo, no fue un camino sencillo. “Fue una lucha grande, pero siempre conté con la ayuda de Dios, que me dio fuerzas, y con el apoyo de los míos. Mi papá siempre me repetía que podía, mi mamá me acompañaba en todo y mi hermano fue un motor constante. Ellos fueron mi impulso para seguir adelante”, explicó.
Hoy, con la experiencia de haber ganado los 10K, Santillán sabe que el deporte no solo le dio disciplina, sino también una misión: inspirar a otros. “Las claves son nunca perder de vista por qué empezás. No todos vamos a terminar siendo corredores, pero la salud tiene que ser lo primero. A partir de ahí, con continuidad, todo se va dando. La disciplina es el secreto”, analizó.
La tercera edición de los 21K lo motiva de una forma particular. El trazado incluye sitios emblemáticos de la provincia: desde la Casa Histórica hasta las plazas del sur, pasando por calles que habitualmente están llenas de autos y ese día se convierten en un circuito deportivo. “Es emocionante pasar por el centro, por la Casa Histórica, por esos lugares que uno ve todos los días y que de golpe se transforman en un circuito deportivo. Que LA GACETA nos dé ese privilegio es algo mágico. Como corredores tenemos que disfrutarlo mucho, porque no siempre se tiene esta oportunidad”.
La organización, asegura, es otro de los puntos que dan tranquilidad. Con abastecimiento cada tres kilómetros, personal de asistencia y un cronometraje con chip en tiempo real, la competencia apunta a ofrecer una experiencia segura y de nivel. “Es fundamental la buena planificación. Conversando con la organización, con ‘Ale’ Barros (gerenta de marketing de LA GACETA), nos hicieron ver que los atletas también podemos colaborar para que todo salga bien. Y este año se han puesto las pilas con el agua, los cortes y todo lo que se necesita. Sé que va a salir redondo. Yo les agradezco mucho porque esto es muy grande para nosotros”, dijo Santillán con una enorme sonrisa.
Con esa base, Lucas proyecta sus objetivos. No niega que la ambición de volver a ganar está presente, aunque lo combina con la idea de superarse y disfrutar. “Siempre voy a buscar ganar, porque es algo que uno lleva dentro, creo que es parte del argentino. Pero también quiero mejorar mi tiempo y disfrutar. Si logro ambas cosas, la satisfacción será doble”.
Al final, su mensaje se abre hacia todos los que alguna vez pensaron en dar el primer paso y todavía no se animaron. “Las claves son tener ganas y animarse. Hay muchos teams muy buenos, solo hay que elegir uno y empezar. Esto es un camino de ida. Es como la mafia: entrás y no salís más, pero porque te hace bien”, bromeó.
Los 21K de LA GACETA serán, una vez más, mucho más que una carrera. Para corredores experimentados y debutantes, será una fiesta. Para Lucas Santillán, en particular, será la oportunidad de unir dos historias: la del evento que crece año a año y la de un atleta que transformó su vida corriendo.
Cómo inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.