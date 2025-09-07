La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

El clima de entusiasmo por los 21K LA GACETA ya empieza a sentirse en la ciudad. Este domingo, el Parque 9 de Julio fue escenario de la primera gran “entrada en calor” para lo que será la media maratón más esperada del calendario tucumano, prevista para el próximo 5 de octubre. La jornada, organizada por Somos Rush, convocó a 110 participantes que, además de entrenarse, comenzaron a familiarizarse con el circuito histórico que recorrerán en pocas semanas. La propuesta tuvo tres categorías -3, 5 y 10 kilómetros- y arrancó temprano, a las 8.30, con ejercicios de calentamiento y elongación en el corazón del parque. Luego, los corredores se distribuyeron en grupos y partieron acompañados por sus respectivos coach.
La idea de este encuentro surgió de la mano de Somos Rush, un espacio joven que combina deporte, gastronomía y vida social. Lucía Pérez Villa, una de sus integrantes y responsable del evento, explicó cómo nació la iniciativa: “Detectamos la necesidad de unir el deporte con la gastronomía. Patricio, mi socio, es gastronómico y además corredor; a mí me encanta salir a tomar un cafecito y entreno en un grupo. Vimos lo del running social que se usa a nivel mundial y decidimos armar nuestra propuesta. La lanzamos en marzo de este año y ya llevamos seis meses. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta de la gente, les encanta lo que proponemos”, dijo Lucía, mientras esperaba la llegada de los participantes de los 3K.
La sinergia con LA GACETA se dio de manera natural. “El nexo lo hace Marathon, que es el sponsor en común que tenemos. A ellos les gustó nuestra propuesta y nos propusieron organizar la entrada en calor de la carrera. Así surgió esto: hacer hoy el circuito oficial y, en la próxima edición, un fondo largo para quienes van a correr los 21K”, agregó Lucía. Ese segundo encuentro ya tiene fecha: será el 21 de septiembre, en avenida Perón.
El crecimiento de la comunidad es uno de los puntos que más destaca el equipo de Somos Rush. “Cada vez tenemos más convocatoria. Hay muchas personas que repiten, vienen una y otra vez, y eso nos permitió crear una comunidad estable, aunque siempre se suma gente nueva. Normalmente organizamos encuentros cada 20 días, pero este mes, por lo de la media maratón, lo hacemos dos veces”, precisó Pérez Villa.
El espíritu de grupo fue algo que también resaltó Micaela Barrionuevo, otra de las voces presentes en la jornada. “No hace falta que uno entrene todos los días ni que sea corredor habitual. Si tenés ganas de correr, podés sumarte. Los coach y la gente te van a acompañar, y así descubrís que es una actividad para todos. Por eso también está la opción del circuito de 3 kilómetros, que es ideal para los que recién empiezan”, afirmó Barrionuevo que también es parte del staff de Somos Rush.
Más allá del entrenamiento, la propuesta busca rescatar un valor social en tiempos de vínculos cada vez más virtuales. “Queríamos que las personas vuelvan a conocerse en persona, no solo a través de aplicaciones o redes. Esa dinámica que se da antes, durante y después de la corrida es muy linda. Es el espíritu de Rush”, subrayó Pérez Villa.
Otro de los objetivos fue redescubrir el Parque 9 de Julio como escenario deportivo y recreativo. Muchos de los participantes se sorprendieron al recorrer rincones que desconocían. “Está bueno porque le dimos otra visión al parque. Hay lugares que la gente no suele tener en cuenta, y con los circuitos de Rush se animaron a conocerlos”, señaló la organizadora.
La mañana no terminó con la llegada a la meta. Tras el esfuerzo físico, los corredores disfrutaron de un desayuno gracias al apoyo de comercios y sponsors. “Este evento es posible gracias a quienes nos acompañan. Marathon siempre aporta las zapatillas estrella de los sorteos, además armamos un kit de bienvenida con productos locales, golosinas y el desayuno que nos da el Bar Americano”, enumeró Pérez Villa. La jornada incluyó sorteos y premios que animaron aún más el encuentro.
En paralelo, la propuesta también refuerza la idea de comunidad. Para Lucía, uno de los mayores aprendizajes es que correr en grupo puede ser la llave para vencer los miedos iniciales. “Yo empecé a entrenar en 2023. Siempre me había gustado ver a la gente correr y quería ser parte, pero tardé en decidirme por prejuicios. Lo mejor que recomiendo es hacerlo en grupo. Solo cuesta mucho más; en comunidad se pasa rápido, es divertido y termina siendo una salida con amigos”, relató.
La media maratón de LA GACETA es, para muchos, la cita deportiva del año en Tucumán, y el trabajo de grupos como Somos Rush abre el camino a que más personas se sumen, incluso aquellas que nunca se habían animado a calzarse unas zapatillas. Con 110 corredores ya probando el circuito oficial y una comunidad en crecimiento, la cuenta regresiva para los 21K está en marcha. El 5 de octubre, las calles de la ciudad volverán a llenarse de pasos, sudor y sonrisas. Y la energía que se vivió este domingo en el Parque 9 de Julio anticipa que además de tratarse de una competencia, también será una fiesta colectiva que combinará deporte, amistad y espíritu de superación.