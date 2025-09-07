La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

La idea de este encuentro surgió de la mano de Somos Rush, un espacio joven que combina deporte, gastronomía y vida social. Lucía Pérez Villa, una de sus integrantes y responsable del evento, explicó cómo nació la iniciativa: “Detectamos la necesidad de unir el deporte con la gastronomía. Patricio, mi socio, es gastronómico y además corredor; a mí me encanta salir a tomar un cafecito y entreno en un grupo. Vimos lo del running social que se usa a nivel mundial y decidimos armar nuestra propuesta. La lanzamos en marzo de este año y ya llevamos seis meses. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta de la gente, les encanta lo que proponemos”, dijo Lucía, mientras esperaba la llegada de los participantes de los 3K.