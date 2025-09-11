Secciones
CulturaArte y cultura

Verónica Corrales y su arte muralista imprimen la identidad de la región en el Norte Rock

La artista fue convocada para desarrollar la personalidad gráfica del festival destacando el anclaje geográfico y cultural de su nombre.

Verónica Corrales y su arte muralista imprimen la identidad de la región en el Norte Rock FOTO ÁLVARO MEDINA/LA GACETA
Álvaro Medina
Por Álvaro Medina Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Lisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
2

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico
6

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Más Noticias
Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Comentarios