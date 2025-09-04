El Norte Rock 2025 a pleno: el evento se prepara para su sexta edición con entradas vendidas en tiempo récord

“Tocar en vivo es lo que nos permite expresarnos de forma auténtica. Es vivir el presente, que no es poco”, señaló. Para la cantante, el escenario es el puente fundamental a través del cual el público conecta con su música y destacó el trabajo de su equipo: “Tenemos la suerte de contar con un equipo creativo que es como un corazón latiendo dentro de la banda. Con esa premisa, creo que nada malo puede pasar”. La artista valoró además la magnitud de un evento como Norte Rock. “Preparamos el show con dedicación, entendiendo lo escénico como parte esencial para mostrarnos”, explicó.