El Norte Rock 2025 a pleno: el evento se prepara para su sexta edición con entradas vendidas en tiempo récord

El festival de música más convocante del norte argentino agotó nuevamente todas sus entradas en tiempo récord. A pocos días de su realización, Norte Rock confirmó su sexta edición en Tucumán y volverá a reunir a miles de espectadores en Yerba Buena.
La cita será el 13 de septiembre en el predio de avenida Perón y Bascary. Desde las 16, las puertas estarán abiertas para recibir al público que podrá disfrutar de diversas actividades antes del inicio de los shows. El escenario principal recibirá a bandas nacionales de trayectoria como Babasónicos, Airbag” y Silvestre y la Naranja, junto con grupos tucumanos.
En apenas cuatro ediciones consecutivas, el festival alcanzó un nivel de convocatoria que lo posiciona como un referente cultural de la región. El año pasado las entradas se agotaron 10 días antes del evento, y en 2025 la venta anticipada volvió a superar las expectativas con cuatro preventas agotadas. La organización informó que podría habilitarse una tanda adicional y recomendó seguir las novedades en las redes sociales oficiales.
Norte Rock tiene sus orígenes en 2006, cuando la primera edición recorrió distintas provincias del NOA y culminó en Tucumán con presentaciones de Bersuit, Intoxicados y la banda local Karma Sudaca. En 2007 el festival quedó instalado en la provincia y, con el paso de los años, se consolidó como el encuentro musical más importante del norte argentino.
A lo largo de su historia pasaron por el escenario bandas referentes del rock nacional como Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Turf y No Te Va Gustar. Con el tiempo, la programación se amplió a otros géneros y artistas, entre ellos Miranda, Nicki Nicole, Dillom y Zoe Gotusso, lo que permitió diversificar el público.
El encuentro es impulsado por Cerveza Norte y busca combinar música y encuentro social en un mismo espacio. Además de los recitales, el predio contará con puestos de gastronomía y merchandising oficial. La organización destacó que el evento se desarrolla bajo la premisa del consumo responsable.
Con sello tucumano
El festival Norte Rock 2025 tendrá en su grilla a figuras de la escena independiente local y regional, con propuestas que combinan música y artes visuales. Entre las artistas confirmadas se encuentra Luciana Tagliapietra, quien se presentará con banda completa. El repertorio incluirá temas de su último álbum, “Sean Felices”.
“Tocar en vivo es lo que nos permite expresarnos de forma auténtica. Es vivir el presente, que no es poco”, señaló. Para la cantante, el escenario es el puente fundamental a través del cual el público conecta con su música y destacó el trabajo de su equipo: “Tenemos la suerte de contar con un equipo creativo que es como un corazón latiendo dentro de la banda. Con esa premisa, creo que nada malo puede pasar”. La artista valoró además la magnitud de un evento como Norte Rock. “Preparamos el show con dedicación, entendiendo lo escénico como parte esencial para mostrarnos”, explicó.
La tucumana dijo que un festival de estas características aporta a la cultura y a la identidad del NOA. “En Tucumán hay un montón de artistas dignos de estar con los grandes, aunque por los contextos socioeconómicos parezcamos estar tan lejos”, expresó.
El trío Vuelen Pájaros también será parte del festival. La agrupación está integrada por Agustín Anis (batería), Claudio Migueles (bajo) y Damián Smith (guitarra y voz). Su propuesta fusiona rock y pop, con influencias de las décadas del 70 y 80.
“El vivo es una catarsis emocional. Ese momento de conexión absoluta entre la banda y el público lo vivimos como una experiencia terapéutica”, afirmó Smith. Sobre el desafío de los escenarios masivos, añadió: “Tucumán tiene mucho talento, lo veo en cada colega con el que compartimos escena y este espacio es una oportunidad de llegar a más gente que esté dispuesta a descubrir nueva música”.
Para el grupo, el mayor reto es la visibilidad. “Es una especie de Tinder musical, una posibilidad de hacer match”, describió el cantante. Sus letras reflejan el contexto social y aportan identidad a su propuesta sonora.