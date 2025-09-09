Secciones
EspectáculosFESTIVAL | CARTELERA

Ya está casi todo listo para el reencuentro con el Norte Rock

El montaje del escenario en el predio de avenida Perón y Bascary en Yerba Buena es un indicador de que no quedará nada librado al azar para la gran cita del sábado. Las entradas.

PREPARATIVOS. El escenario que albergará los artistas convocados al Norte Rock está montándose. PREPARATIVOS. El escenario que albergará los artistas convocados al Norte Rock está montándose.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Hay demasiados informáticos en EE.UU.? Los datos anticipan una crisis de empleo
1

¿Hay demasiados informáticos en EE.UU.? Los datos anticipan una crisis de empleo

La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre
2

La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre

Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA
3

Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA

Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66
4

Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

La crisis por las vacantes en la Justicia Federal

Más Noticias
Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

Miles de seguidores de Bolsonaro salen a las calles antes del veredicto

Miles de seguidores de Bolsonaro salen a las calles antes del veredicto

Cartas de lectores: Sarmiento y la formación

Cartas de lectores: Sarmiento y la formación

Comentarios