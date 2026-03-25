Elegir estudios en la incertidumbre

En ese contexto, la vocación ya no alcanza por sí sola. Aparece “tensionada” por una pregunta más urgente: ¿de qué voy a vivir? Y en esa tensión, muchos jóvenes sienten que deben negociar con sus propios deseos. “Si no te da plata, no sirve”, dice otro estudiante. La crudeza de la frase revela algo más profundo que una preferencia: expone el peso de las distintas realidades económicas.