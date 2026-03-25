Cartas de lectores: Memoria y olvido
Hace 6 Hs


Han pasado 50 años. Medio siglo. Y, sin embargo, para algunas familias argentinas el tiempo no ha significado justicia, ni reparación, ni memoria, ni verdad. En estos días vuelven a mencionarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Operativo Independencia, sus víctimas y los avances judiciales. Uno quisiera sentir alivio. Pero no es así para todos. Mi abuelo fue secuestrado y torturado, no en un enfrentamiento, sino como víctima de una operación extorsiva, deliberada y cruel. Su caso es claro. Aun así, sigue afuera de los expedientes que avanzan, de esa justicia cuyos criterios nunca terminan de explicarse. Nuestros padres lucharon, presentaron pruebas, confiaron en tiempos que prometían ser largos, pero no eternos. Murieron esperando. Hoy estamos nosotros, los nietos, ya no ingenuos, pero con la misma convicción. Hemos sostenido esta causa con tiempo, energía y recursos, resistiendo el desgaste de un sistema que parece apostar al cansancio. Y aun así, nada avanza. Se nos pide esperar. Pero ¿cuánto más?. La demora se vuelve una forma de silencio. No vamos a permitir que el tiempo sea una segunda condena: la del olvido. No pedimos privilegios. Pedimos lo básico: Justicia. Por nuestros abuelos. Por nuestros padres. Por nosotros. Y por los que vendrán.

María de los Ángeles Pérez                            

marucito82@gmail.com

1

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

2

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna

Rubens Correa fue el último exponente de una época del teatro

