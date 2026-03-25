OpiniónColumnas Los dilemas de una economía hogareña que aún no repunta Llegar a fines de mes con el ingreso promedio es una odisea. La inflación pasa a otro plano porque las preocupaciones de las familias pasan por mejorar el ingreso y no perder el empleo Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresDonald TrumpLuis CaputoJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Migración y liderazgo Recuerdos fotográficos: la fascinación tucumana por Galeano Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70 Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros” ¿No sabés qué estudiar? La UNT abrió un taller para ayudarte a decidir Lo más popular Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika? Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada En defensa de las películas subtituladas En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna