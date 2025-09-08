Norte Rock 2025: entradas agotadas, escenario montado y la expectativa por la gran fiesta

A pocos días de su realización, el Norte Rock deja casi listo el escenario en Yerba Buena, donde volverá a reunir a miles de espectadores.
La cita será este sábado en el predio de avenida Perón y Bascary. Desde las 16, las puertas estarán abiertas para recibir al público que podrá disfrutar de diversas actividades antes del inicio de los shows. El escenario principal recibirá a bandas nacionales de trayectoria como Babasónicos, Airbag” y Silvestre y la Naranja, junto con grupos tucumanos.
En apenas cuatro ediciones consecutivas, el festival alcanzó un nivel de convocatoria que lo posiciona como un referente cultural de la región. El año pasado las entradas se agotaron 10 días antes del evento, y en 2025 la venta anticipada volvió a superar las expectativas con cuatro preventas agotadas. La organización comunicó que podría habilitarse una tanda adicional y recomendó seguir las novedades en las redes sociales oficiales.
Los empleados avanzaron en las últimas horas con el escenario que recibirá a los artistas mencionados y ya puede empezar a palpitarse esta nueva edición.
Orígenes
Norte Rock tiene sus orígenes en 2006, cuando la primera edición recorrió distintas provincias del NOA y culminó en Tucumán con presentaciones de Bersuit, Intoxicados y la banda local Karma Sudaca. En 2007 el festival quedó instalado en la provincia y, con el paso de los años, se consolidó como el encuentro musical más importante del norte argentino.
El festival Norte Rock 2025 tendrá en su grilla a figuras de la escena independiente local y regional, con propuestas que combinan música y artes visuales. Entre las artistas confirmadas se encuentra Luciana Tagliapietra, quien se presentará con banda completa. El repertorio incluirá temas de su último álbum, “Sean Felices”.
“Tocar en vivo es lo que nos permite expresarnos de forma auténtica. Es vivir el presente, que no es poco”, señaló. Para la cantante, el escenario es el puente fundamental mediante el cual el público conecta con su música y destacó el trabajo de su equipo: “Tenemos la suerte de contar con un equipo creativo que es como un corazón latiendo dentro de la banda. Con esa premisa, creo que nada malo puede pasar”. La artista valoró además la magnitud de un evento como Norte Rock. “Preparamos el show con dedicación, entendiendo lo escénico como parte esencial para mostrarnos”, explicó.