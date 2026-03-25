A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Cristina, desde el balcón: sus seguidores pasaron antes de ir a la plaza

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió ayer al balcón de su departamento en San José 1.111 a saludar a los seguidores que se acercaron a saludarla antes de continuar con la movilización hacia Plaza de Mayo. La ex jefa de Estado saludó desde el balcón al que había ordenado colgarle un pañuelo blanco con la leyenda Memoria, Verdad y Justicia. En este contexto, la intendenta de Quilmes y figura de La Cámpora, Mayra Mendoza, reclamó no “romantizar el balcón” y el saludo habitual de la ex presidenta. “No tenemos que romantizar ese balcón. Tenemos que tenerla acá, si quiere estar caminando acá o vernos desde su casa, pero en libertad. No es cucú, está presa”, dijo Mendoza. Bajo la consigna “la gente en la calle, los genocidas en la cárcel y Cristina libre para defender la patria”, la organización kirchnerista se movilizó junto a las Abuelas, las Madres, los Hijos, los organismos de derechos humanos y un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT). De hecho, Máximo Kirchner se fotografió con Cristian Gerónimo, una de las figuras del triunvirato.