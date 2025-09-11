Secciones
Norte Rock 2025: horarios, bandas y todo lo que hay que saber del festival

Este sábado 13 de septiembre, Cerveza Norte trae al Predio Castillo un festival imperdible con Babasónicos, Airbag y Silvestre y La Naranja.

Hace 1 Hs

El Norte Rock 2025 promete una jornada cargada de música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia, combinando grandes bandas nacionales con artistas locales. El evento se llevará a cabo en el Predio Castillo (Av. Perón y Bascary) y se extenderá desde la tarde hasta la medianoche.

Horarios y programación del Norte Rock 2025

La apertura de puertas será a las 16:00 hs, con bandas locales que calentarán el escenario antes de los grandes invitados:

16:50 hs – Vuelen Pájaros

17:40 hs – Luciana Tagliapietra

18:40 hs – SYLN

20:00 hs – Babasónicos

22:00 hs – Airbag

El festival cerrará con Silvestre y La Naranja, ofreciendo un recorrido musical que garantiza una experiencia única para todos los gustos.

Accesibilidad y transporte

El Predio Castillo cuenta con acceso facilitado mediante transporte público, incluyendo la línea 100 de colectivo. Se recomienda a los asistentes usar aplicaciones de movilidad para planificar la mejor combinación de transporte en tiempo real.

Merchandising oficial

Los fanáticos podrán adquirir merchandising exclusivo del evento, disponible en puestos dentro del predio:

Remeras: $25.000 o 2x$40.000

Buzos: $50.000 o 2x$90.000

Gorras y pilusos: $10.000

Todos los productos son edición limitada, pensados como recuerdo de esta jornada musical.

Gastronomía para todos los gustos

El área gastronómica contará con 12 foodtrucks, ofreciendo opciones para todos los paladares:

Pizzas artesanales

Hamburguesas gourmet

Panchos clásicos

Opciones vegetarianas y aptas para celíacos

Además, los asistentes podrán disfrutar de cerveza tirada en el Beer Garden por $5.000, con vaso coleccionable de regalo.

Una experiencia integral

Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral, combinando entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con:

Sectores de descanso

Puntos de hidratación

Asistencia médica

Seguridad durante toda la jornada

Con su programación artística diversa, gastronomía variada y ambiente pensado para el disfrute de todos, el festival se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025.

