Norte Rock 2025: horarios, bandas y todo lo que hay que saber del festival

El Norte Rock 2025 promete una jornada cargada de música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia, combinando grandes bandas nacionales con artistas locales. El evento se llevará a cabo en el Predio Castillo (Av. Perón y Bascary) y se extenderá desde la tarde hasta la medianoche.
Horarios y programación del Norte Rock 2025
La apertura de puertas será a las 16:00 hs, con bandas locales que calentarán el escenario antes de los grandes invitados:
16:50 hs – Vuelen Pájaros
17:40 hs – Luciana Tagliapietra
18:40 hs – SYLN
20:00 hs – Babasónicos
22:00 hs – Airbag
El festival cerrará con Silvestre y La Naranja, ofreciendo un recorrido musical que garantiza una experiencia única para todos los gustos.
Accesibilidad y transporte
El Predio Castillo cuenta con acceso facilitado mediante transporte público, incluyendo la línea 100 de colectivo. Se recomienda a los asistentes usar aplicaciones de movilidad para planificar la mejor combinación de transporte en tiempo real.
Merchandising oficial
Los fanáticos podrán adquirir merchandising exclusivo del evento, disponible en puestos dentro del predio:
Remeras: $25.000 o 2x$40.000
Buzos: $50.000 o 2x$90.000
Gorras y pilusos: $10.000
Todos los productos son edición limitada, pensados como recuerdo de esta jornada musical.
Gastronomía para todos los gustos
El área gastronómica contará con 12 foodtrucks, ofreciendo opciones para todos los paladares:
Pizzas artesanales
Hamburguesas gourmet
Panchos clásicos
Opciones vegetarianas y aptas para celíacos
Además, los asistentes podrán disfrutar de cerveza tirada en el Beer Garden por $5.000, con vaso coleccionable de regalo.
Una experiencia integral
Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral, combinando entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con:
Sectores de descanso
Puntos de hidratación
Asistencia médica
Seguridad durante toda la jornada
Con su programación artística diversa, gastronomía variada y ambiente pensado para el disfrute de todos, el festival se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025.