Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

La expectativa es alta, ya que el jefe de Gabinete enfrentará desde las 11 el interrogatorio del periodismo acreditado tras los cuestionamientos por sus recientes viajes. La polémica se originó por su inclusión, junto con su esposa, en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial, y se agravó posteriormente tras conocerse un viaje particular a Punta del Este realizado en una aeronave privada.