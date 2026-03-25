Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Tras una sucesión de días marcados por el hermetismo y las polémicas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para una reaparición pública que busca cerrar un capítulo incómodo para la administración libertaria. El funcionario se muestra decidido a dejar atrás las controversias que lo posicionaron en el centro de las críticas, retomando el control de la narrativa oficial con una serie de actividades de alto perfil institucional.
El hecho que marcará este regreso será la conferencia de prensa programada para hoy. Adorni volverá a la sala de cronistas de la Casa Rosada, un escenario que dominaba con frecuencia en su etapa como vocero presidencial, pero que en esta ocasión presenta un clima diferente debido al desgaste sufrido por su imagen en las últimas semanas.
La expectativa es alta, ya que el jefe de Gabinete enfrentará desde las 11 el interrogatorio del periodismo acreditado tras los cuestionamientos por sus recientes viajes. La polémica se originó por su inclusión, junto con su esposa, en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial, y se agravó posteriormente tras conocerse un viaje particular a Punta del Este realizado en una aeronave privada.
Este regreso a los micrófonos rompe un silencio que se extendía desde el pasado viernes 6 de febrero. En aquella última intervención, el funcionario se mostró junto con el canciller Pablo Quirno para anunciar un acuerdo comercial estratégico con Washington. Desde ese momento, la comunicación oficial del jefe de ministros había entrado en un impasse, coincidiendo con el pico de las críticas por su conducta personal.
Más allá del contacto con la prensa, Adorni retomará su rol de supervisor de la gestión nacional. El esquema de trabajo incluye reuniones individuales con los ministros, una práctica que implementó desde su llegada a la Jefatura de Gabinete para monitorear el avance de cada cartera y garantizar la alineación con las metas fijadas por el presidente Javier Milei.
Reuniones
El cronograma de trabajo comenzará también hoy con Juan Bautista Mahiques, titular de Justicia, en lo que representa el primer encuentro de este tipo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona. Ese mismo día, el jefe de Gabinete recibirá a Federico Sturzenegger, encargado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, para analizar el avance de las reformas estructurales del Gobierno.
Hacia el final de la semana, la agenda se intensificará con reuniones clave el jueves junto con Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior). Asimismo, se destaca un encuentro con Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en un contexto de ruido interno tras el silencio de la legisladora en redes sociales mientras el resto del Gabinete, con el aval de Karina Milei, salía en defensa pública de Adorni.
Finalmente, el viernes cerrará la semana con dos de las áreas más sensibles de la administración: Economía y Seguridad. Adorni mantendrá sesiones de trabajo con Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, consolidando así un despliegue de gestión que intenta sepultar las versiones de debilidad política y ratificar su autoridad como el principal articulador del equipo de gobierno.