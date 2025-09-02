Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

El festival de música más esperado del año en Tucumán agotó en tiempo récord todas sus entradas, confirmando su lugar como el evento más grande y convocante del Norte Argentino. A 12 días de su realización, por segundo año consecutivo, el Norte Rock vuelve a colgar el cartel de “agotado”. En apenas cuatro ediciones, el festival se consolidó como una cita imperdible que trasciende la música y se transforma en una verdadera celebración colectiva.
Impulsado por Cerveza Norte, el festival se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el predio de Avenida Perón y Bascary, en Yerba Buena. Este año, con un imponente escenario y la presencia de grandes bandas nacionales de renombre como Airbag, Babasónicos y Silvestre y la Naranja, junto a las más nuestras, las bandas tucumanas Luchi Tagliapietra y Vuelen Pájaros, la promesa es una experiencia única, cargada de energía y emoción. Las puertas del predio se abrirán a las 16 hs para que el público pueda disfrutar desde temprano de todas las experiencias que ofrece la jornada.
El Norte Rock no es solo un recital: está atravesado por nuestra identidad, es una invitación a celebrar y festejar usando la pasión por la música como excusa para compartir con amistades, familia, mientras se disfruta de una cerveza norte y la oportunidad de vivir un día diferente al aire libre.Cada edición confirma que este evento es mucho más que un festival, es la oportunidad de mostrar al país el poder cultural de Tucumán y la fuerza del Norte Argentino. El espíritu del festival está marcado por el disfrute responsable, acompañado por la frescura de Cerveza Norte, que invita a brindar por cada momento especial de la jornada. Además, los asistentes podrán llevarse un recuerdo único con el merch oficial, disponible dentro del predio.
Cabe destacar que en 2024 las entradas se agotaron 10 días antes del evento. Este 2025, la fiebre rockera volvió a superar todas las expectativas, anticipando una edición que quedará grabada en la memoria de todos.