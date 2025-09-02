Secciones
Contenido patrocinado

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025
Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025
Hace 5 Hs

El festival de música más esperado del año en Tucumán agotó en tiempo récord todas sus entradas, confirmando su lugar como el evento más grande y convocante del Norte Argentino. A 12 días de su realización, por segundo año consecutivo, el Norte Rock vuelve a colgar el cartel de “agotado”. En apenas cuatro ediciones, el festival se consolidó como una cita imperdible que trasciende la música y se transforma en una verdadera celebración colectiva.

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Impulsado por Cerveza Norte, el festival se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el predio de Avenida Perón y Bascary, en Yerba Buena. Este año, con un imponente escenario y la presencia de grandes bandas nacionales de renombre como Airbag, Babasónicos y Silvestre y la Naranja, junto a las más nuestras, las bandas tucumanas Luchi Tagliapietra y Vuelen Pájaros, la promesa es una experiencia única, cargada de energía y emoción. Las puertas del predio se abrirán a las 16 hs para que el público pueda disfrutar desde temprano de todas las experiencias que ofrece la jornada.

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

El Norte Rock no es solo un recital: está atravesado por nuestra identidad, es una invitación a celebrar y festejar usando la pasión por la música como excusa para compartir con amistades, familia, mientras se disfruta de una cerveza norte y la oportunidad de vivir un día diferente al aire libre.Cada edición confirma que este evento es mucho más que un festival, es la oportunidad de mostrar al país el poder cultural de Tucumán y la fuerza del Norte Argentino. El espíritu del festival está marcado por el disfrute responsable, acompañado por la frescura de Cerveza Norte, que invita a brindar por cada momento especial de la jornada. Además, los asistentes podrán llevarse un recuerdo único con el merch oficial, disponible dentro del predio.

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Cabe destacar que en 2024 las entradas se agotaron 10 días antes del evento. Este 2025, la fiebre rockera volvió a superar todas las expectativas, anticipando una edición que quedará grabada en la memoria de todos.

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025
Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo
1

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Con el lema contempla el milagro, empieza Nature Poetry Competition 2025
2

Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson
3

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música
4

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT
5

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?