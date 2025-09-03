La música tucumana también pisará fuerte en el Norte Rock 2025

El festival más esperado de Tucumán ya tiene todo listo para su próxima edición. Norte Rock 2025 regresa el 13 de septiembre y anunció la incorporación de artistas locales a un line up que combina lo mejor del rock nacional con el talento que nace en la provincia.
En esta edición, el público podrá disfrutar de Airbag, Babasónicos y Silvestre y La Naranja como cabezas de cartel. Pero la fiesta comenzará con la fuerza de la escena tucumana: Luciana Tagliapietra, referente indie con más de 15 años de trayectoria, y Vuelen Pájaros, el trío que fusiona rock alternativo y funk con un estilo fresco y contagioso.
“Norte Rock no sería lo que es sin esa mezcla de energía nueva y espíritu de comunidad”, destacaron los organizadores. Desde sus inicios, el festival -impulsado por Cerveza Norte- se propuso dar visibilidad a las bandas locales para celebrar la identidad del norte argentino a través de la música.
La identidad visual también juega un papel clave: la artista plástica Verónica Corrales volverá a encargarse del arte del festival, combinando en su diseño el espíritu del rock, la frescura de una Norte bien fría y la calidez de la gente que lo hace posible.
El entusiasmo del público se refleja en las cifras: cuatro tandas de entradas se agotaron en apenas 20 minutos cada una, y ya se vendió más del 75% de la capacidad disponible, a dos meses del evento. Con récord de ventas, un paisaje único y una grilla que equilibra frescura, raíces y consagrados, Norte Rock 2025 se perfila como una noche inolvidable.
La próxima tanda de entradas se anunciará en las redes oficiales del festival. Sí, el pogo más grande del norte está cada vez más cerca.