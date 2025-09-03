La música tucumana también pisará fuerte en el Norte Rock 2025

En esta edición, el público podrá disfrutar de Airbag, Babasónicos y Silvestre y La Naranja como cabezas de cartel. Pero la fiesta comenzará con la fuerza de la escena tucumana: Luciana Tagliapietra, referente indie con más de 15 años de trayectoria, y Vuelen Pájaros, el trío que fusiona rock alternativo y funk con un estilo fresco y contagioso.