Secciones
CulturaMúsica

La música tucumana también pisará fuerte en el Norte Rock 2025

Airbag, Babasónicos, Silvestre y La Naranja compartirán escenario con Luciana Tagliapietra y Vuelen Pájaros. Entradas disponibles.

La música tucumana también pisará fuerte en el Norte Rock 2025
Hace 1 Hs

El festival más esperado de Tucumán ya tiene todo listo para su próxima edición. Norte Rock 2025 regresa el 13 de septiembre y anunció la incorporación de artistas locales a un line up que combina lo mejor del rock nacional con el talento que nace en la provincia.

En esta edición, el público podrá disfrutar de Airbag, Babasónicos y Silvestre y La Naranja como cabezas de cartel. Pero la fiesta comenzará con la fuerza de la escena tucumana: Luciana Tagliapietra, referente indie con más de 15 años de trayectoria, y Vuelen Pájaros, el trío que fusiona rock alternativo y funk con un estilo fresco y contagioso.

“Norte Rock no sería lo que es sin esa mezcla de energía nueva y espíritu de comunidad”, destacaron los organizadores. Desde sus inicios, el festival -impulsado por Cerveza Norte- se propuso dar visibilidad a las bandas locales para celebrar la identidad del norte argentino a través de la música.

La identidad visual también juega un papel clave: la artista plástica Verónica Corrales volverá a encargarse del arte del festival, combinando en su diseño el espíritu del rock, la frescura de una Norte bien fría y la calidez de la gente que lo hace posible.

El entusiasmo del público se refleja en las cifras: cuatro tandas de entradas se agotaron en apenas 20 minutos cada una, y ya se vendió más del 75% de la capacidad disponible, a dos meses del evento. Con récord de ventas, un paisaje único y una grilla que equilibra frescura, raíces y consagrados, Norte Rock 2025 se perfila como una noche inolvidable.

La próxima tanda de entradas se anunciará en las redes oficiales del festival. Sí, el pogo más grande del norte está cada vez más cerca.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

El mundial de fútbol de 1978 y el horror, en un comic

El mundial de fútbol de 1978 y el horror, en un comic

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Comentarios