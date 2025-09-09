Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

El presidente, Javier Milei, resolvió dar un paso clave en la reorganización de su espacio político luego del revés electoral en la provincia de Buenos Aires. A contramano de las versiones que anticipaban cambios en el Gabinete, el mandatario anunció la conformación de una “mesa política nacional”, que estará a cargo de él mismo y que funcionará como ámbito de coordinación con su equipo de gestión.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras una jornada cargada de reuniones en la Casa Rosada. El portavoz explicó que la mesa estará integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; por el asesor Santiago Caputo y por el propio Adorni.
Este nuevo espacio institucionaliza lo que hasta ahora había sido la “mesa de los lunes”, un círculo reducido de confianza que discutía en privado las principales estrategias. Con su formalización, Milei busca dar volumen político a su gobierno y ordenar la toma de decisiones, en un momento en que los resultados electorales encendieron luces de alarma.
En paralelo, el Presidente instruyó a Francos a convocar a una “mesa de diálogo federal” con los gobernadores. Aunque aún no hay fecha definida, la iniciativa apunta a recomponer puentes con los mandatarios provinciales y a ampliar los apoyos de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El golpe electoral en Buenos Aires marcó un punto de inflexión para el oficialismo. Milei admitió que su fuerza sufrió “una clara derrota en el plano político” y llamó a una autocrítica interna para corregir errores. “No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos”, afirmó el mandatario en su discurso del domingo en la ciudad de La Plata.
En ese mismo mensaje, Milei hizo hincapié en aunar esfuerzos para la contienda de octubre. “Empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos”. Tras lo que agregó que eso “va a llevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”.
Ayer, en un hecho inusual, Milei reunió a su Gabinete dos veces en la misma jornada. La primera cita se realizó en la mañana, entre las 9:30 y las 11:30, con la presencia de la mayoría de los ministros y funcionarios de primera línea. El único ausente fue Luis “Toto” Caputo, que se sumó más tarde a otras actividades oficiales.
Por la tarde, el Presidente volvió a convocar a todos los ministros en un encuentro que giró en torno al desafío electoral inmediato: cómo revertir la magra performance en el principal distrito del país y encarar con más fortaleza la campaña hacia octubre.
Pese a las especulaciones, desde el Gobierno descartaron que haya renuncias o desplazamientos en el Gabinete. “No sale ningún funcionario, el problema no ha sido de gestión sino político”, aseguraron fuentes oficiales, en un intento de mostrar cohesión tras la derrota.
El hermetismo en torno a las deliberaciones fue absoluto. Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 se mencionaba la necesidad de reforzar la estructura bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), que también tendrá su propia mesa política provincial ampliada. Ese órgano se reunirá hoy con el objetivo de sumar nuevas voces representativas y pensar la manera de fortalecer el músculo político en la provincia más poblada del país.
El armado de la mesa nacional refuerza los papeles de Karina Milei y de Santiago Caputo, considerados los principales estrategas del oficialismo. Junto a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, forman el núcleo político más influyente en las decisiones del Presidente.
La presencia de Bullrich y de Francos en la mesa busca equilibrar el peso de los libertarios con figuras de mayor experiencia política e institucional. En la Casa Rosada reconocen que, sin ampliar las bases de sustentación, será difícil revertir el clima adverso tras los resultados bonaerenses.
En su mensaje público, Milei insistió en que no habrá marcha atrás con las principales líneas de gestión: equilibrio fiscal, política de seguridad, desregulación económica y reformas en el sistema legal. La apuesta, subrayó, es fortalecer la política sin modificar el rumbo económico.
Con las mesas políticas en marcha, el oficialismo intentará oxigenar su estrategia y evitar que la derrota en Buenos Aires se convierta en un punto de quiebre. La campaña hacia octubre ya está en marcha, y la Casa Rosada apuesta a que la nueva estructura de coordinación sea el motor de una recuperación electoral.
Agenda de reuniones
El primer equipo en reunirse será la “mesa política nacional” y estará encabezada por el propio Milei; se reunirá durante la mañana de hoy y contará con la presencia de Martín Menem. Esto puede entenderse como un respaldo después de quedar en el medio de algunas polémicas.
Mientras tanto, desde la Jefatura de gabinete comenzarán a convocar a gobernadores en las próximas horas. Además, el miércoles el mandatario volverá a reunir a su Gabinete en pleno.
A 47 días de los próximos comicios, el Gobierno buscó así activar un plan para superar lo sucedido el domingo por la noche y avanzar rumbo a las elecciones generales, sin dejar heridos políticos en el camino. Todos los sectores quedaron comprendidos en el plan, aunque con diferentes lugares.
“Siguen sin escuchar”: Pullaro cuestionó la reacción del Gobierno
El gobernador de Santa Fe y referente de Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, cuestionó la conformación de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA). Advirtió que “la gente viene hablando fuerte y claro” y pidió “enfrentar los graves problemas del presente”. En un duro mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente radical arremetió contra el oficialismo nacional tras la contundente derrota de LLA en las elecciones bonaerenses, que concentran el 40% del padrón nacional. “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, escribió Pullaro en su cuenta de X. En su publicación, el gobernador santafesino hizo un llamado a superar las viejas prácticas políticas: “Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.