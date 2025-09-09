Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

“Siguen sin escuchar”: Pullaro cuestionó la reacción del Gobierno

El gobernador de Santa Fe y referente de Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, cuestionó la conformación de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA). Advirtió que “la gente viene hablando fuerte y claro” y pidió “enfrentar los graves problemas del presente”. En un duro mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente radical arremetió contra el oficialismo nacional tras la contundente derrota de LLA en las elecciones bonaerenses, que concentran el 40% del padrón nacional. “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, escribió Pullaro en su cuenta de X. En su publicación, el gobernador santafesino hizo un llamado a superar las viejas prácticas políticas: “Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.



