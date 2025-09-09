Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó, diputado nacional, expresó críticas sobre la dinámica interna del Gobierno y el rol desempeñado por Karina Milei. Señaló la necesidad de una reestructuración dentro del Ejecutivo, al sugerir el nombramiento de un ministro del Interior con experiencia para mejorar la relación con los gobernadores. Criticó la falta de orden interno en el Gobierno. “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”, advirtió.
“La gente está harta del atropello, de la arrogancia del Gobierno -dijo-. Se equivocaron con Sebastián Pareja y en la elección, pero el primero que se equivoca es el Presidente que destruyó absolutamente todo”, agregó.
El legislador nacional cuestionó la centralización del poder en Karina Milei, al aludir a su trayectoria previa fuera del ámbito político. Consideró que la falta de experiencia política en figuras clave es un problema, especialmente en la gestión de conflictos políticos y relaciones intergubernamentales.
“Acá se hace campaña permanentemente, se polariza y el antagonismo que parece ser el mejor resorte electoral, aleja la posibilidad de diálogo, acuerdos y las instituciones", resaltó.
Además, Monzó identificó varios factores que contribuyeron a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Entre ellos, mencionó la polarización, la falta de empatía hacia diferentes sectores de la sociedad y un "malestar general" que se refleja en la abstención y el voto en blanco.
Diálogo constructivo en la política
También sugirió que la implementación de la boleta única pudo haber influido en la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones. Monzó hizo referencia a la importancia de entender las motivaciones de los votantes y la necesidad de un diálogo constructivo en la política.
“Buenos Aires es la provincia más unitaria del país, porque sufre el efecto y condicionante de los medios de comunicación y la concentración nacional, y las figuras nacionales arrastran a los candidatos provinciales”, argumentó.
Finalmente, Monzó advirtió sobre el impacto negativo de la "arrogancia" y los escándalos de corrupción en la imagen del Gobierno, e instó a la administración a mostrar mayor templanza y autocrítica.