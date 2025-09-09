Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó, diputado nacional, expresó críticas sobre la dinámica interna del Gobierno y el rol desempeñado por Karina Milei. Señaló la necesidad de una reestructuración dentro del Ejecutivo, al sugerir el nombramiento de un ministro del Interior con experiencia para mejorar la relación con los gobernadores. Criticó la falta de orden interno en el Gobierno. “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”, advirtió.