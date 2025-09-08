Secciones
La oposición rechazó la mesa de diálogo convocada por Javier Milei y cuestionó el rol de su hermana Karina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que el Ejecutivo “sigue sin escuchar, paralizado”.

DERROTA. Milei reconoció el duro revés en las elecciones bonaerenses. AFP DERROTA. Milei reconoció el duro revés en las elecciones bonaerenses. AFP
Hace 1 Hs

Tras la derrota electoral en Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció la creación de una mesa política nacional y una mesa federal con gobernadores. Diputados opositores, gremialistas y referentes de izquierda rechazaron la iniciativa y apuntaron contra la influencia de Karina Milei.

Críticas tras la convocatoria oficial

El Gobierno de Javier Milei, golpeado por la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, comunicó la conformación de una mesa política nacional encabezada por el Presidente y una mesa federal de diálogo con gobernadores. Sin embargo, la respuesta de la oposición fue inmediata y marcada por el rechazo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que el Ejecutivo “sigue sin escuchar, paralizado” y pidió dejar atrás “el pasado lleno de fracasos” para atender los problemas urgentes de la sociedad.

Diputados y dirigentes opositores apuntan a Karina Milei

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, ironizó sobre la propuesta con un meme, mientras que Esteban Paulón advirtió que el Presidente “simula cambios” pero se topa con un límite ineludible: su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) escribió: “‘Cambiar’ algo para que nada cambie”.

Rechazo gremial: “No es la respuesta que necesita el país”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también se manifestó en contra: “Es inaceptable que esta sea la respuesta. Tienen que aceptar la derrota y cambiar el rumbo económico. Con una mesa política no van a lograr que trabajadores y jubilados lleguen a fin de mes”.

Aguiar advirtió que los estatales se declararon “en alerta y asamblea permanente” y lanzó una advertencia a los gobernadores: “Esta vez serán cómplices de garantizarle impunidad a una banda de delincuentes”.

La izquierda denuncia “un armado sin cambios reales”

Desde el Partido Obrero, Gabriel Solano utilizó una metáfora para criticar la iniciativa: “Milei se puso una mueblería: tres mesas para que no cambie nada. Sigue hasta Martín Menem, el coimero que reporta a la coimera Karina Milei”.

Qué se sabe de la mesa política nacional

Según informó el vocero Manuel Adorni, la mesa estará integrada por Javier Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Además, se anunció la convocatoria a una mesa federal con gobernadores, aunque aún no se definió si incluirá a Axel Kicillof.

Desde la Casa Rosada adelantaron que no habrá cambios de Gabinete ni modificaciones en el plan económico. En diciembre, Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus cargos para asumir como legisladores.

