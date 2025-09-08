El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

A priori, el oficialismo nacional anunciaba un “empate técnico” en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Pero las urnas hablaron, y en forma contundente: el peronismo obtuvo un rotundo triunfo por 13 puntos de diferencia, que pone al gobernador, Axel Kicillof, en el centro de la escena política. Por el contrario, el presidente, Javier Milei, quedó desdibujado, y se verá obligado a hacer una profunda autocrítica para reconfigurar su gestión de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El frente de Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, se impuso con holgura con casi un 47,3% de los votos, seguido por La Libertad Avanza (LLA), con un 33,7%, muy por debajo de las expectativas que había en la Casa Rosada. El mensaje de un eventual retorno del kirchnerismo no fue suficiente para ocultar las turbulencias que enfrenta el Gobierno por presuntos actos de corrupción.
Celeste, no violeta
La alianza peronista se impuso en seis de las ocho secciones electorales, desechando de ese modo el sueño libertario de ver pintado el mapa de Buenos Aires de violeta. Con una participación del 63% del electorado, el PJ ganó en la primera y la tercera sección electoral, las zonas más influyentes y pobladas de Buenos Aires. También venció en la cuarta, la séptima, la segunda y la octava. Pareció importarle poco a los votantes que haya habido candidaturas testimoniales, como es el caso de la vicegobernadora, Verónica Magario, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados provinciales en la tercera sección (sacó el 53,8% frente al 28,5% del candidato de LLA).
Según los primeros datos del escrutinio provisorio, el partido del presidente Milei triunfó únicamente en 28 de los 135 municipios bonaerenses. El resto se repartió entre el PJ y otras expresiones como Somos Buenos Aires y fuerzas de corte local, que lograron romper la polarización en escasas localidades.
En el reparto de bancas, Fuerza Patria también obtuvo una amplia diferencia sobre La Libertad Avanza: se quedó con 34 bancas de diputados y senadores. Dado que renovaba 29 puestos, sumó cinco representantes. En tanto que el partido de Milei se llevó 26 bancas.
“Aplastante victoria”
El gobernador Kicillof celebró la “aplastante victoria” desde el bunker que se montó frente al Teatro Argentino de La Plata. Antes de las 23, el mandatario bonaerense se paró frente al atril para celebrar los números arrojados por las urnas pero también con un mensaje de proyección nacional. “Esto es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó.
“Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron a Milei que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados y, con trece puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, resaltó el mandatario. Además, le agradeció a Fernández de Kirchner (insistió que está “injustamente condenada”) y a Massa. No obstante, las grietas internas en el peronismo se vislumbraron debido a que evitó nombrar a Máximo Kirchner, el jefe de La Cámpora.
“La provincia de Buenos Aires se gobierna desde una concepción tan distinta a lo que pasa en la Nación. Dijimos al iniciar esta etapa que íbamos a funcionar como un escudo, como una red, para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo. Habíamos ganado las PASO, las generales, el balotaje en la Provincia. No era una idea propia, era un mandato cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo. Por eso, hoy, con el veredicto de las urnas digo que nos comprometimos y cumplimos”, sostuvo Kicillof.
De todos modos, el gobernador aseguró que el peronismo no tiene que tomar este triunfo electoral con soberbia y reconoció que el espacio viene de una “enorme decepción a nivel nacional” luego de la gestión de Alberto Fernández y la posterior derrota electoral en 2023. Y aprovechó para proyectarse como una opción para 2027: “hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”.
Antes del cierre, además, Kicillof dijo que espera que el Presidente lo llame para reunirse y discutir los asuntos de la provincia. “Milei, el pueblo te dio una orden. No podés gobernar para los de afuera y para los que más tienen. Goberná para el pueblo, eso te pidieron las urnas y eso te pedimos nosotros. Espero mañana el llamado. Tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar y para ponerte de acuerdo”, convocó.
Cristina, por audio
Antes de las palabras del mandatario bonaerense, se escuchó un mensaje grabado por Cristina Fernández de Kirchner que no pareció despertar la euforia de otros tiempos. “Decidieron ponerle un límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura como lo hace. Es una elección de medio término y el Presidente tiene la obligación de escuchar al pueblo de la Provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Es lo que esperamos todos los argentinos”, sostuvo.