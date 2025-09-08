El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Cristina, por audio

Antes de las palabras del mandatario bonaerense, se escuchó un mensaje grabado por Cristina Fernández de Kirchner que no pareció despertar la euforia de otros tiempos. “Decidieron ponerle un límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura como lo hace. Es una elección de medio término y el Presidente tiene la obligación de escuchar al pueblo de la Provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Es lo que esperamos todos los argentinos”, sostuvo.