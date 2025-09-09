Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

En la reunión de este lunes, los mandatarios analizaron el resultado electoral y empezaron a coordinar el mostrarse en Río Cuarto para llevar “un mensaje del interior productivo al país”. Insisten en que se abre cada vez más la posibilidad de mostrar que “hay una alternativa a los extremos, que hay un proyecto para gestionar el Estado y el país de un modo diferente a la ausencia del Estado o al Estado que se mete en todo”.