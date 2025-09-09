Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Los gobernadores que dieron origen al bloque Provincias Unidas se reunieron ayer de manera virtual para analizar el nuevo escenario político a partir de la derrota del Gobierno nacional en la elección legislativa bonaerense. Además, este encuentro llegó en un momento crucial en el que se conocía la decisión del presidente Javier Milei de convocar a una mesa federal de diálogo con los mandatarios provinciales.
Hace cinco semanas Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) presentaron en sociedad su frente político con el objetivo de convertirse en jugadores de peso en el Congreso a partir de la renovación de diciembre y empezar a organizar una propuesta de cara al 2027.
En la reunión de este lunes, los mandatarios analizaron el resultado electoral y empezaron a coordinar el mostrarse en Río Cuarto para llevar “un mensaje del interior productivo al país”. Insisten en que se abre cada vez más la posibilidad de mostrar que “hay una alternativa a los extremos, que hay un proyecto para gestionar el Estado y el país de un modo diferente a la ausencia del Estado o al Estado que se mete en todo”.
Recuperar fondos
Además, repasaron que ese camino elegido por Nación fue el que derivó en que todos los mandatarios -los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- coincidieran en impulsar los dos proyectos en el Congreso para recuperar fondos “que les corresponden”. Así salieron los de la distribución del Fondo de ATN y el de eliminación de fiduciarios para repartir el impuesto a los combustibles líquidos.
Cuando los mandatarios provinciales empezaron a organizarse y a coincidir en el reclamo el Presidente los acusó de querer “destruir al Gobierno Nacional”, y sostuvo que, “independientemente del color político”, los mandatarios provinciales “son todos parte del Partido del Estado”. A partir de entonces, el oficialismo fue perdiendo aliados en el Congreso e hilvanó una serie de derrotas al hilo.