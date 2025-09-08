Tras la derrota electoral, Milei arma una mesa política propia y otra de diálogo con gobernadores

Un mensaje de continuidad

El domingo, tras conocerse los resultados adversos en la provincia, Milei reconoció que La Libertad Avanza sufrió “una clara derrota en el plano político”, pero enfatizó que no habrá cambios en la administración. “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, la lucha contra la inseguridad y las reformas legales”, sostuvo en el búnker montado en Gonnet.