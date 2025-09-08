Secciones
Tras la derrota electoral, Milei arma una mesa política propia y otra de diálogo con gobernadores

El Presidente encabezó dos reuniones de Gabinete en Casa Rosada y resolvió crear dos instancias de coordinación: una con funcionarios de confianza y otra con mandatarios provinciales.

Hace 44 Min

Un día después de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei reunió dos veces a su Gabinete y resolvió avanzar en la conformación de una mesa política nacional y una mesa de diálogo federal con gobernadores.

El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales. “El Presidente tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, señaló. Además, explicó que se instruyó al jefe de Gabinete a convocar a los mandatarios provinciales para iniciar un ámbito de diálogo institucional.

En el encuentro, los funcionarios descartaron salidas inmediatas de ministros, según publicó Infobae. “Todo el equipo está firme”, aseguraron desde el Ejecutivo, aunque admitieron que podrían anunciarse medidas en áreas específicas, como la salud.

En esta segunda reunión, que tuvo lugar en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, se sumó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que no había participado del encuentro matutino. También estuvieron presentes Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), entre otros.

La mesa bonaerense, por su parte, se “ampliará en virtud de la representatividad” de quienes conforman el espacio provincial, con la posible incorporación de dirigentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.

Un mensaje de continuidad 

El domingo, tras conocerse los resultados adversos en la provincia, Milei reconoció que La Libertad Avanza sufrió “una clara derrota en el plano político”, pero enfatizó que no habrá cambios en la administración. “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, la lucha contra la inseguridad y las reformas legales”, sostuvo en el búnker montado en Gonnet.

Fuentes del oficialismo subrayaron que, más que modificaciones en nombres, el reordenamiento se concentrará en la toma de decisiones y en el armado político del espacio.

