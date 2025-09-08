Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Los datos de plataformas especializadas confirman el impacto. El Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabeza las pérdidas, con un retroceso del 14%, lo que refleja el temor de los operadores ante posibles cambios en el rumbo económico. En el sector energético también se registran números en rojo: Vista (VIST) se hunde un 5,9%, mientras que la petrolera estatal YPF, una de las de mayor volumen en la plaza, cae un 11%.