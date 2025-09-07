Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Revés electoral para Milei: la prudencia de Jaldo y un posible viaje a Buenos Aires
Los gobernadores peronistas dialoguistas levantan la voz y advierten al Gobierno nacional por el reparto de fondos.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
CONDICIONES. Jaldo es uno de los gobernadores que quiere garantizar recursos, obras y frenar el ajuste.
Por
Marcelo Aguaysol
07 Septiembre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Elecciones 2025
Axel Kicillof
Juan Manzur
Osvaldo Jaldo
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Temor por un "lunes negro": ¿cuál será la reacción del mercado al resultado electoral en Buenos Aires?
Fuerza Patria arrasó en Buenos Aires con el 46,9% de los votos y Kicillof emerge como líder del peronismo
Axel Kicillof envió un mensaje tras la victoria en las elecciones bonaerenses: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos
Más Noticias
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi
El gran baile argentino
Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más