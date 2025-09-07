Secciones

Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

"Seguiremos defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal", dijo el Presidente en el búnker de La Libertad Avanza.

Hace 10 Min

El presidente Javier Milei reconoció la derrota que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y anticipó que habrá modificaciones de cara a los comicios de octubre.

"Quiero expresar un gran agradecimiento a los fiscales y a todos los que pusieron el hombro en esta elección. Sin ninguna duda en el plano político hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que aceptar son los resultados. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", sostuvo el Presidente en el búnker de la LLA.

En el escenario, donde hubo grandes ausencias, como las del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el mandatario analizó los comicios bonaerenses: "Ellos (Fuerza Patria) tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de este tipo. Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años de manera muy eficiente. Tal como veníamos señalando, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos".

"Naturalmente esto va a dar lugar a un profundo análisis y llevará a una autoccritica. No hay opción de repetir los errores", comentó Milei de cara a las elecciones de octubre, señalada como crucial por el oficialismo.

El rumbo político tras la derrota de LLA

El jefe de Estado dijo que sostendrá y profundizará el rumbo económico: "El rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a continuar con la fuerte restricción monetaria, con el esquema cambiario, con la política de desregulación", añadió.

Segundos más tarde, enfatizó: "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno: vamos a acelerar el rumbo". "¡Viva la libertad, carajo!", concluyó Milei mientras era aplaudido por militantes visiblemente golpeados.

Temas Elecciones 2025 Javier Milei
