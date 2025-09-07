Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

En el escenario, donde hubo grandes ausencias, como las del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el mandatario analizó los comicios bonaerenses: "Ellos (Fuerza Patria) tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de este tipo. Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años de manera muy eficiente. Tal como veníamos señalando, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos".