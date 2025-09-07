Axel Kicillof envió un mensaje tras la victoria en las elecciones bonaerenses: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Minutos después de que hablara el presidente Javier Milei, reconociendo la derrota de La Libertad Avanza, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, festejó la aplastante victoria de Fuerza Patria.
En su discurso, el mandatario provincial aseguró que “las urnas le dejaron en claro a Milei que no se le puede pegar a los jubilados, que no se puede gobernar con odio e insultos, que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”.
Kicillof también remarcó que “las urnas le dijeron a Milei que no se puede desfinanciar la salud, ni la educación, ni la cultura, y que tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a nuestra Constitución”.
Fiesta popular
El gobernador Axel Kicillof celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y destacó que "esto no es un búnker, es una fiesta popular". También agradeció a Sergio Massa y Cristina Kirchner, "injustamete condenada y que debería estar en este escenario".
"Venimos a festejar que con una boleta le pusimos un freno al gobierno de Milei", dijo.
Espera del llamado
Finalmente el gobernador de Buenos Aires dijo que espera que el Presidente tenga la valentía de llamarlo, después de esta derrota.