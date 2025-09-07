Secciones
Política

Axel Kicillof envió un mensaje tras la victoria en las elecciones bonaerenses: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

El gobernador de Buenos Aires festejó la aplastante victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza.

Axel Kicillof envió un mensaje tras la victoria en las elecciones bonaerenses: Milei va a tener que rectificar el rumbo
07 Septiembre 2025

Minutos después de que hablara el presidente Javier Milei, reconociendo la derrota de La Libertad Avanza, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, festejó la aplastante victoria de Fuerza Patria.

En su discurso, el mandatario provincial aseguró que “las urnas le dejaron en claro a Milei que no se le puede pegar a los jubilados, que no se puede gobernar con odio e insultos, que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”.

Kicillof también remarcó que “las urnas le dijeron a Milei que no se puede desfinanciar la salud, ni la educación, ni la cultura, y que tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a nuestra Constitución”.

Fiesta popular

El gobernador Axel Kicillof celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y destacó que "esto no es un búnker, es una fiesta popular". También agradeció a Sergio Massa y Cristina Kirchner, "injustamete condenada y que debería estar en este escenario".

"Venimos a festejar que con una boleta le pusimos un freno al gobierno de Milei", dijo.

Espera del llamado

Finalmente el gobernador de Buenos Aires dijo que espera que el Presidente tenga la valentía de llamarlo, después de esta derrota. 

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresAxel KicillofBrasilNéstor KirchnerCanadáSergio MassaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Temor por un lunes negro: ¿cuál será la reacción del mercado al resultado electoral en Buenos Aires?

Temor por un "lunes negro": ¿cuál será la reacción del mercado al resultado electoral en Buenos Aires?

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
4

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
5

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos
6

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

Más Noticias
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

El gran baile argentino

El gran baile argentino

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Comentarios